Форвард молодежки «Локомотива» перешел в «Серкль Брюгге»

«Серкль Брюгге» объявил о подписании российского нападающего Кирилла Климова. 18-летний футболист подписал с бельгийским клубом контракт до июля 2021 года.

Климов – воспитанник «Локомотива». В прошлом году он дебютировал за молодежную команду железнодорожников.

В этом сезоне форвард провел за дубль москвичей четыре матча в молодежном первенстве и забил один гол. Также игрок принял участие в трех встречах Юношеской лиги УЕФА.

«Я действительно с нетерпением жду, когда начну играть в Бельгии. Надеюсь продолжать развиваться как профессиональный футболист и помогать моей команде добиваться больших успехов», – сказал Климов.