Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Форвард молодежки «Локомотива» перешел в «Серкль Брюгге»

    «Серкль Брюгге» объявил о подписании российского нападающего Кирилла Климова. 18-летний футболист подписал с бельгийским клубом контракт до июля 2021 года.

    Климов – воспитанник «Локомотива». В прошлом году он дебютировал за молодежную команду железнодорожников.

    В этом сезоне форвард провел за дубль москвичей четыре матча в молодежном первенстве и забил один гол. Также игрок принял участие в трех встречах Юношеской лиги УЕФА.

    «Я действительно с нетерпением жду, когда начну играть в Бельгии. Надеюсь продолжать развиваться как профессиональный футболист и помогать моей команде добиваться больших успехов», – сказал Климов.

    Источник: Официальный сайт «Серкль Брюгге»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.02.2019 11:32
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 февраля 2019, 19:22

      Ну вот и в европейский чемпионат ,началось движение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar 1 февраля 2019, 12:27

      Не пишут только, что это команда второго дивизиона и по совместительству фарм-клуб "Монако".

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > Cromathaar 1 февраля 2019, 12:51

      Это тебе для справки, что этот клуб играет в элите, как и другой Брюгге

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar > Skull_Boy 2 февраля 2019, 11:00

      И ведь действительно :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +894

      Rabinovi_ch 1 февраля 2019, 12:17

      Как-то радует, что молодые игроки в Европу едут играть!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11