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    Воспитанник «Локомотива» Климов стал игроком «Монако»

    «Серкль Брюгге» объявил о переходе в «Монако» нападающего Кирилла Климова.

    Условия трансфера не разглашаются. Контракт 18-летнего россиянина с монегасками рассчитан до 2021 года.

    • Климов – воспитанник «Локомотива».
    • За «Серкль Брюгге» форвард выступал с января 2019 года.
    • Его рыночная стоимость – 150 тысяч евро.

    Источник: Официальный сайт «Серкль Брюгге»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8075

      Cules2013 40 секунд назад

      Новость какая. Игрок на лавку, на перспективу, ещё и перешёл не напрямую из Локо, а уже с европейского клуба. Черышева вспомнил, он по факту, больше уже испанец, чем русский, и именно европейский футбол его воспитал. Я это к тому, что в этом заслуги нашей системы подготовки молодёжи почти что и нет. Я уже молчу о русских у руля Монако.

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