Воспитанник «Локомотива» Климов стал игроком «Монако»

Новость какая. Игрок на лавку, на перспективу, ещё и перешёл не напрямую из Локо, а уже с европейского клуба. Черышева вспомнил, он по факту, больше уже испанец, чем русский, и именно европейский футбол его воспитал. Я это к тому, что в этом заслуги нашей системы подготовки молодёжи почти что и нет. Я уже молчу о русских у руля Монако.
«Серкль Брюгге» объявил о переходе в «Монако» нападающего Кирилла Климова.
Условия трансфера не разглашаются. Контракт 18-летнего россиянина с монегасками рассчитан до 2021 года.
- Климов – воспитанник «Локомотива».
- За «Серкль Брюгге» форвард выступал с января 2019 года.
- Его рыночная стоимость – 150 тысяч евро.