Агент форварда «Челси» Угбо: «Ростов» проявляет интерес к Ике»

Оливер Уорд, агент нападающего «Челси» Ике Угбо, подтвердил информацию об интересе к 22-летнему футболисту со стороны «Ростова».

«Ростов» действительно проявляет интерес к Ике. Но серьезных переговоров не было и никаких решений по нему «Челси» не будет принимать до окончания сезона», – цитирует Уорда Sport24.

По информации Goal, «Челси» готов отпустить Угбо за 5 миллионов фунтов. На игрока также претендуют «Монако», «Фулхэм», «Сампдория», «Генк» и «Болонья».