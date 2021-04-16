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    Агент форварда «Челси» Угбо: «Ростов» проявляет интерес к Ике»

    Оливер Уорд, агент нападающего «Челси» Ике Угбо, подтвердил информацию об интересе к 22-летнему футболисту со стороны «Ростова».

    «Ростов» действительно проявляет интерес к Ике. Но серьезных переговоров не было и никаких решений по нему «Челси» не будет принимать до окончания сезона», – цитирует Уорда Sport24.

    По информации Goal, «Челси» готов отпустить Угбо за 5 миллионов фунтов. На игрока также претендуют «Монако», «Фулхэм», «Сампдория», «Генк» и «Болонья».

    • В декабре «Челси» отклонил 3-миллионное предложение «Ростова» по форварду.
    • Угбо находится в аренде в «Серкль Брюгге». Бельгийский клуб может активировать опцию выкупа 22-летнего нападающего.
    • Англичанин забил 16 голов в 33 матчах текущего сезона.

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    Источник: Sport24

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