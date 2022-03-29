Вратарь «Серкль Брюгге» ван Дамм умер от лейкемии в 28 лет

Вратарь «Серкль Брюгге» Мигель ван Дамм умер в возрасте 28 лет.

Бельгиец более пяти лет боролся с лейкемией. В начале 2019 года Мигель выздоровел и вернулся к тренировкам, но уже летом того же года болезнь вернулась.

Смерть ван Дамма подтвердила его супруга. «Монако» и другие клубы выразили соболезнования близким и родным вратаря.

Ван Дамм всю карьеру провел в «Серкль Брюгге».

В 2021 году у него и его супруги родилась дочь.

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