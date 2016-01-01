Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
2 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
3 Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?
Тест: вы знаете сленг футбольных ультрас?

Вратарь «Серкль Брюгге» ван Дамм умер от лейкемии в 28 лет

Вратарь «Серкль Брюгге» Мигель ван Дамм умер в возрасте 28 лет.

Бельгиец более пяти лет боролся с лейкемией. В начале 2019 года Мигель выздоровел и вернулся к тренировкам, но уже летом того же года болезнь вернулась.

Смерть ван Дамма подтвердила его супруга. «Монако» и другие клубы выразили соболезнования близким и родным вратаря.

  • Ван Дамм всю карьеру провел в «Серкль Брюгге».
  • В 2021 году у него и его супруги родилась дочь.

Регистрируйтесь за минуту и получите 1000 рублей бесплатно от Bettery

Новости по теме
Источник: Het Laatste Nieuws

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:57
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11