Батраков – о словах Аршавина: «Для меня «Интер» и «Атлетико» не дерьмо»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своем возможном отъезде в Европу.

– Аршавина недавно спросили, что он думает про твой возможный переход в «Интер», «Ювентус» или «Атлетико». На что он ответил: «В эти команды не надо идти. Это дерьмо. Ему надо в играющую команду: «Барселону» или «Реал». У кого еще играющий стиль? В «ПСЖ»...» Что ответишь?

– Приятно, что Аршавин такого мнения обо мне, верит, что могу заиграть в таких командах. Все-таки Андрей Сергеевич – легенда не только для российского футбола, а во всем мире известный игрок. Но как будет на самом деле, никто не знает. Поэтому я никогда не загадываю. Все в жизни меняется очень быстро. Как будет, так будет.

– «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» не дерьмо?

– Для меня лично нет.

– Как ты чувствуешь, сколько времени тебе нужно, чтобы окрепнуть и уехать?

– Не знаю (улыбается).

– Чувствуется, что ты сильно устал от разговоров про Европу.

– Я просто стараюсь не забивать этим голову. Недавно вышло интервью с Нобелем [Арустамяном]. Там тоже эта тема затрагивалась, и я ответил, что все так говорят, как будто я уже в Европе. Но никто не знает, где я буду через полгода. Даже я сам. Говорят о «ПСЖ», «Монако», «Интере» или «Барселоне», а на самом деле до этого еще далеко.