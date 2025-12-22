Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Батраков – о словах Аршавина: «Для меня «Интер» и «Атлетико» не дерьмо»

Батраков – о словах Аршавина: «Для меня «Интер» и «Атлетико» не дерьмо»

22 декабря 2025, 00:12
3

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своем возможном отъезде в Европу.

– Аршавина недавно спросили, что он думает про твой возможный переход в «Интер», «Ювентус» или «Атлетико». На что он ответил: «В эти команды не надо идти. Это дерьмо. Ему надо в играющую команду: «Барселону» или «Реал». У кого еще играющий стиль? В «ПСЖ»...» Что ответишь?

– Приятно, что Аршавин такого мнения обо мне, верит, что могу заиграть в таких командах. Все-таки Андрей Сергеевич – легенда не только для российского футбола, а во всем мире известный игрок. Но как будет на самом деле, никто не знает. Поэтому я никогда не загадываю. Все в жизни меняется очень быстро. Как будет, так будет.

«Интер», «Атлетико» и «Ювентус» не дерьмо?

– Для меня лично нет.

– Как ты чувствуешь, сколько времени тебе нужно, чтобы окрепнуть и уехать?

– Не знаю (улыбается).

– Чувствуется, что ты сильно устал от разговоров про Европу.

– Я просто стараюсь не забивать этим голову. Недавно вышло интервью с Нобелем [Арустамяном]. Там тоже эта тема затрагивалась, и я ответил, что все так говорят, как будто я уже в Европе. Но никто не знает, где я буду через полгода. Даже я сам. Говорят о «ПСЖ», «Монако», «Интере» или «Барселоне», а на самом деле до этого еще далеко.

  • Батраков в 2025 году забил 21 гол и сделал 11 результативных передач в 46 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.
  • Его рыночная цена составляет 25 млн евро.

Еще по теме:
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову 4
«Зенит» заинтересован в Батракове, который не хочет в Турцию 13
Названа сумма, которую «Локомотив» хочет получить за Батракова 4
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Аршавин Андрей Батраков Алексей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oshcherbinskiy
1766352993
Зачем вы ведётесь на однодневные телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «серебряный прогноз сервис» МАТЧ ТВ сюжет показывал.
Ответить
Бромантан
1766360479
Так он и не сказал что Интер, Юве или Атлетико ******. Он сказал что переход в эти команды ******, т.к. Батракову в этих командах будет сложнее проявить свои лучшие качества.
Ответить
Александр-Балашов-google
1766386328
Эх Аршавин, что же ты Арсенал не посоветовал? Может пентатрик Батраков Ливерпулю положит.
Ответить
Главные новости
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
Вчера, 22:44
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
Вчера, 22:22
5
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
Вчера, 21:51
15
Все новости
Все новости
Даку отказали в статусе легенды «Рубина»: «Зачем его подбрасывать?»
Вчера, 23:39
Фото«Факел» объявил о переходе марокканского защитника
Вчера, 23:00
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Гусев ответил, готов ли он возглавить «Ростов»
Вчера, 22:36
1
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
3
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
Вчера, 22:22
5
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
Вчера, 21:51
15
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
Вчера, 21:41
8
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
Вчера, 21:18
5
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
Вчера, 20:59
5
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
Вчера, 20:27
5
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
Вчера, 20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
Вчера, 19:53
1
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
Вчера, 19:19
3
ВидеоЕщенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 18:58
9
Семин двумя словами описал Слуцкого
Вчера, 18:48
8
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
Вчера, 18:39
3
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
Вчера, 18:30
2
ВидеоЭкс-арбитр ФИФА указал на судейскую ошибку против «Спартака»
Вчера, 17:56
8
В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
Вчера, 17:35
5
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
Вчера, 17:23
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
Вчера, 16:54
1
Гусев прояснил ситуацию с назначением в «Ростов»
Вчера, 16:44
8
«Рубин» арендовал участника ЧМ-2026
Вчера, 16:30
8
В «Ростове» отреагировали на новость о приглашении Гусева
Вчера, 15:27
2
«Зенит» продал полузащитника «Оренбургу»
Вчера, 15:15
9
Президент РПЛ назвал футболиста-символа лиги
Вчера, 14:50
6
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
Вчера, 14:45
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+