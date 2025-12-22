Батраков – о словах Аршавина: «Для меня «Интер» и «Атлетико» не дерьмо»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о своем возможном отъезде в Европу.
– Аршавина недавно спросили, что он думает про твой возможный переход в «Интер», «Ювентус» или «Атлетико». На что он ответил: «В эти команды не надо идти. Это дерьмо. Ему надо в играющую команду: «Барселону» или «Реал». У кого еще играющий стиль? В «ПСЖ»...» Что ответишь?
– Приятно, что Аршавин такого мнения обо мне, верит, что могу заиграть в таких командах. Все-таки Андрей Сергеевич – легенда не только для российского футбола, а во всем мире известный игрок. Но как будет на самом деле, никто не знает. Поэтому я никогда не загадываю. Все в жизни меняется очень быстро. Как будет, так будет.
– «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» не дерьмо?
– Для меня лично нет.
– Как ты чувствуешь, сколько времени тебе нужно, чтобы окрепнуть и уехать?
– Не знаю (улыбается).
– Чувствуется, что ты сильно устал от разговоров про Европу.
– Я просто стараюсь не забивать этим голову. Недавно вышло интервью с Нобелем [Арустамяном]. Там тоже эта тема затрагивалась, и я ответил, что все так говорят, как будто я уже в Европе. Но никто не знает, где я буду через полгода. Даже я сам. Говорят о «ПСЖ», «Монако», «Интере» или «Барселоне», а на самом деле до этого еще далеко.
- Батраков в 2025 году забил 21 гол и сделал 11 результативных передач в 46 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.
- Его рыночная цена составляет 25 млн евро.