Агент Лички сказал, есть ли у тренера предложения от «Динамо» и «Спартака»

Агент Анатолий Николаев оценил вариант с возвращением своего клиента, тренера Марцела Лички, к работе в РПЛ.

«Марцел рассматривает работу в РПЛ, но в контексте клубов предложений пока нет. Что касается планов на будущее, пока Марцел отдыхает, но готов рассмотреть любое предложение. Предложений из РПЛ нет, из «Динамо» и «Спартака» ни ко мне, ни к Марцелу не обращались», – сказал Николаев.