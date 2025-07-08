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  • Игнатьев раскрыл, где хочет продолжить карьеру: «Даже все вещи оставлю и уеду»

Игнатьев раскрыл, где хочет продолжить карьеру: «Даже все вещи оставлю и уеду»

8 июля, 15:57
7

Российский нападающий Иван Игнатьев рассказал о планах на будущее.

– Обратно в Россию не тянет?

– Вот сейчас в отпуске кайфую. Тянет, конечно, я люблю быть дома, находиться в своей стране. Это всегда удовольствие. Здесь очень хорошо.

– Но при этом ты, так понимаем, выбрал вектор зарубежного развития карьеры?

– Мне уже 26, скоро 27. Я не выбрал вектор, просто доверился своему сердцу. Потому что часто, когда я делал выбор не сердцем, а прислушиваясь к каким-то подсказкам, выходило все плохо.

Сейчас, дай бог, и другие чемпионаты посмотрим. Там же рядом есть и Катар, и Саудовская Аравия. Почему нет?

– Катар и Саудовская Аравия привлекают большими деньгами или в футбольном плане?

– Хороший контракт – это плюс. Зимой мне исполнится 27 лет, надо создать какой-то плацдарм, чтобы потом жить спокойно. Я уже думаю о будущем семьи.

Забить 20 голов, 25 – уехать в Катар или в Саудовскую Аравию – с кайфом! Даже все вещи оставлю и уеду.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Кабилия Игнатьев Иван
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Комментарии (7)
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Тинез Розоп
1751979912
Вчера говорил , что завязал. Сегодня кайфовать уже потянуло)))…
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acor94
1751982908
Братан, ты еле еле 5 забил, какие 20?
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Бомж Зины
1751983028
Иди в зинит, там все подряд берут под стотуалетний юбилей
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zigbert
1752000004
Конечно в Саудовской Аравии можно хорошо заработать но там тоже нужны игроки высокого класса.
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