Игнатьев раскрыл, где хочет продолжить карьеру: «Даже все вещи оставлю и уеду»

Российский нападающий Иван Игнатьев рассказал о планах на будущее.
– Обратно в Россию не тянет?
– Вот сейчас в отпуске кайфую. Тянет, конечно, я люблю быть дома, находиться в своей стране. Это всегда удовольствие. Здесь очень хорошо.
– Но при этом ты, так понимаем, выбрал вектор зарубежного развития карьеры?
– Мне уже 26, скоро 27. Я не выбрал вектор, просто доверился своему сердцу. Потому что часто, когда я делал выбор не сердцем, а прислушиваясь к каким-то подсказкам, выходило все плохо.
Сейчас, дай бог, и другие чемпионаты посмотрим. Там же рядом есть и Катар, и Саудовская Аравия. Почему нет?
– Катар и Саудовская Аравия привлекают большими деньгами или в футбольном плане?
– Хороший контракт – это плюс. Зимой мне исполнится 27 лет, надо создать какой-то плацдарм, чтобы потом жить спокойно. Я уже думаю о будущем семьи.
Забить 20 голов, 25 – уехать в Катар или в Саудовскую Аравию – с кайфом! Даже все вещи оставлю и уеду.
- Сейчас 26-летний Игнатьев выступает за алжирскую «Кабилию».
- Туда форвард перешел из армянского «Урарту».
- В РПЛ он выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи».