Обновленная информация по Игнатьеву, который не хотел возвращаться в Алжир из-за девушки

Появились новые сведения о ситуации нападающего «Кабилии» Ивана Игнатьева.

«Игнатьев пропустил сборы «Кабилии» якобы из-за болезни и проблем с визой. Футболист в течение месяца отправлял справки и документы руководству клуба, чтобы не уезжать из России.

Перед началом тренировочного цикла в Турции Игнатьев сообщил, что заболел. Нападающий отправил справку руководству клуба и заявил, что пропустит сборы. Потому что врач запретил ему путешествовать из-за «острого гриппа».

После этого стал уверять боссов «Кабилии» в том, что у него проблемы с визой, из-за которых он снова не может вылететь в Алжир. При этом руководство клуба пытается всеми силами сохранить своего второго лучшего нападающего перед стартом сезона. Первого бомбардира «Кабилия» продала этим летом.

Сейчас футболист вернулся в расположение команды. На этой неделе у него состоится разговор о его будущем.

Игнатьев не хочет больше играть в Африке. У него и его девушки проблемы с адаптацией в стране. Они оба хотят вернуться в Россию», – написал источник.