Игнатьев не возвращается в Алжир из-за девушки

Нападающий алжирской «Кабилии» Иван Игнатьев не возвращается в Африку. По информации источника, игрока сдерживает его девушка.

«Подруга футболиста соскучилась по родине после полугода жизни в африканской стране и просит футболиста остаться дома. Первый тур местного чемпионата состоится 21 августа, а Игнатьев до сих пор не прибыл в расположение команды.

В ответ на это фанаты атаковали еe директ и комменты в запрещeнной соцсети с требованием вернуть Ивана назад. Девушка отрицает свою роль в демарше футболиста и для самых настойчивых болельщиков написала обращение с просьбой успокоиться», – сообщил Mash.