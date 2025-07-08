Игнатьев высказался о первом в истории чемпионстве «Краснодара»

Нападающий алжирской «Кабилии» Иван Игнатьев прокомментировал победу «Краснодара» в РПЛ.
– Чемпионом в прошедшем сезоне стал «Краснодар», клуб, в котором начиналась твоя карьера. Рад?
– Конечно. От всей души поздравил всех, с кем общаюсь, – от Галицкого и Мусаева до знакомых ребят. Они долго шли к этому, очень рад за них.
Я был в этой системе, становился призером, теперь наконец-то выиграли золото.
В первую очередь этого заслуживал Сергей Николаевич [Галицкий], потому что он много делал для клуба, создал его. Много старался, придумывал разные системы, но при этом команда всегда играла в один футбол.
– Поддерживаешь связь с Галицким и Мусаевым?
– С Мусаевым я всегда на связи. Не каждый день, конечно, общаемся, но после игр списываемся. Когда они выигрывают – поздравляю.
– А с Сергеем Николаевичем?
– Сергей Николаевич... Я напишу сообщение, он раз в неделю ответит. У меня с ним не личный контакт, а определенный канал связи. Хотя, думаю, прямой номер не проблема найти, если захотеть.
- 26-летний Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
- Он покинул клуб в декабре 2019 года, перейдя в «Рубин».
- Форвард ушел, не договорившись о повышении зарплаты.