Игнатьев высказался о первом в истории чемпионстве «Краснодара»

Нападающий алжирской «Кабилии» Иван Игнатьев прокомментировал победу «Краснодара» в РПЛ.

– Чемпионом в прошедшем сезоне стал «Краснодар», клуб, в котором начиналась твоя карьера. Рад?

– Конечно. От всей души поздравил всех, с кем общаюсь, – от Галицкого и Мусаева до знакомых ребят. Они долго шли к этому, очень рад за них.

Я был в этой системе, становился призером, теперь наконец-то выиграли золото.

В первую очередь этого заслуживал Сергей Николаевич [Галицкий], потому что он много делал для клуба, создал его. Много старался, придумывал разные системы, но при этом команда всегда играла в один футбол.

– Поддерживаешь связь с Галицким и Мусаевым?

– С Мусаевым я всегда на связи. Не каждый день, конечно, общаемся, но после игр списываемся. Когда они выигрывают – поздравляю.

– А с Сергеем Николаевичем?

– Сергей Николаевич... Я напишу сообщение, он раз в неделю ответит. У меня с ним не личный контакт, а определенный канал связи. Хотя, думаю, прямой номер не проблема найти, если захотеть.