Агент Игнатьева: «Иван не рассматривает предложения из России, после Алжира возможен отъезд в Европу»

Алан Агузаров, агент форварда алжирской «Кабилии» Ивана Игнатьева, заявил, что у игрока пока нет планов возвращаться в Россию.
«Нет, несмотря на предложения из России, на данный момент мы не рассматривали возможность вернуться.
Алжирский клуб может послужить трамплином в Европу, а может трамплином к возвращению домой в совершенно ином положении и статусе, жизнь покажет», – сказал Агузаров.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера Игнатьева в «Кабилию» из «Урарту» составила 300 тысяч евро.
- 26-летний нападающий провел в армянском клубе 19 матчей в этом сезоне, забил 13 голов, отдал 5 передач.
- За алжирский клуб Игнатьев провел 2 игры, забил 1 мяч.