Агент Игнатьева: «Иван не рассматривает предложения из России, после Алжира возможен отъезд в Европу»

Алан Агузаров, агент форварда алжирской «Кабилии» Ивана Игнатьева, заявил, что у игрока пока нет планов возвращаться в Россию.

«Нет, несмотря на предложения из России, на данный момент мы не рассматривали возможность вернуться.

Алжирский клуб может послужить трамплином в Европу, а может трамплином к возвращению домой в совершенно ином положении и статусе, жизнь покажет», – сказал Агузаров.