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  • Агент Игнатьева: «Иван не рассматривает предложения из России, после Алжира возможен отъезд в Европу»

Агент Игнатьева: «Иван не рассматривает предложения из России, после Алжира возможен отъезд в Европу»

Алан Агузаров, агент форварда алжирской «Кабилии» Ивана Игнатьева, заявил, что у игрока пока нет планов возвращаться в Россию.

«Нет, несмотря на предложения из России, на данный момент мы не рассматривали возможность вернуться.

Алжирский клуб может послужить трамплином в Европу, а может трамплином к возвращению домой в совершенно ином положении и статусе, жизнь покажет», – сказал Агузаров.

  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера Игнатьева в «Кабилию» из «Урарту» составила 300 тысяч евро.
  • 26-летний нападающий провел в армянском клубе 19 матчей в этом сезоне, забил 13 голов, отдал 5 передач.
  • За алжирский клуб Игнатьев провел 2 игры, забил 1 мяч.

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Источник: «РБ Спорт»

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