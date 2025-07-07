Иван Игнатьев объяснил, почему не может перейти в топ-клуб РПЛ

Нападающий Иван Игнатьев хочет вернуться в Россию, но не верит, что его пригласят в топ-клуб.
– Иногда поднимается вопрос моего возвращения в РПЛ. Некоторые клубы обозначают интерес.
– Что мешает трансферу?
– Пока что это только разговоры. Вероятность моего перехода в российский клуб летом есть. Хочется вернуться.
Никто не будет спорить: в РПЛ более высокий уровень, чем в Алжире. Если удастся договориться с клубом из России, то почему нет? Посмотрим.
– Рассматриваешь только команды, которые борются за чемпионство?
– Нет. Объективно: перейти в большую российскую команду мне сейчас тяжело.
– Почему? В свое время ты был одним из главных талантов страны.
– Люди почему-то смотрят на другие критерии. У них голова забита тем, что про меня писали в СМИ. Живут моими старыми залетами.
Иногда переговоры между клубами протекают тяжело именно из-за этого.
- Сейчас 26-летний Игнатьев выступает за алжирскую «Кабилию».
- Туда форвард перешел из армянского «Урарту».
- В РПЛ он выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи».