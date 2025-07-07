Иван Игнатьев объяснил, почему не может перейти в топ-клуб РПЛ

Нападающий Иван Игнатьев хочет вернуться в Россию, но не верит, что его пригласят в топ-клуб.

– Иногда поднимается вопрос моего возвращения в РПЛ. Некоторые клубы обозначают интерес.

– Что мешает трансферу?

– Пока что это только разговоры. Вероятность моего перехода в российский клуб летом есть. Хочется вернуться.

Никто не будет спорить: в РПЛ более высокий уровень, чем в Алжире. Если удастся договориться с клубом из России, то почему нет? Посмотрим.

– Рассматриваешь только команды, которые борются за чемпионство?

– Нет. Объективно: перейти в большую российскую команду мне сейчас тяжело.

– Почему? В свое время ты был одним из главных талантов страны.

– Люди почему-то смотрят на другие критерии. У них голова забита тем, что про меня писали в СМИ. Живут моими старыми залетами.

Иногда переговоры между клубами протекают тяжело именно из-за этого.