  Главная
  Новости
  Игнатьев отреагировал на новость об отказе возвращаться в Алжир

Игнатьев отреагировал на новость об отказе возвращаться в Алжир

Сегодня, 21:21

Нападающий «Кабилии» Иван Игнатьев раскрыл свое местоположение.

Сообщалось, что российский футболист не возвращается в Алжир из-за девушки, которая соскучилась по родине после полугода жизни в Африке.

У Игнатьева спросили, когда он вернется в расположение «Кабилии».

В ответ форвард прислал видео из Алжира, добавив к нему смеющийся смайлик.

Источник: ODDS
Африка Кабилия Игнатьев Иван
