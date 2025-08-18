Игнатьев отреагировал на новость об отказе возвращаться в Алжир

Нападающий «Кабилии» Иван Игнатьев раскрыл свое местоположение.
Сообщалось, что российский футболист не возвращается в Алжир из-за девушки, которая соскучилась по родине после полугода жизни в Африке.
У Игнатьева спросили, когда он вернется в расположение «Кабилии».
В ответ форвард прислал видео из Алжира, добавив к нему смеющийся смайлик.
- 26-летний Игнатьев зимой перешел в «Кабилию» из армянского «Урарту».
- В РПЛ он выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи».
- Его контракт с алжирским клубом действует до лета 2027 года.
Источник: ODDS