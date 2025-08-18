Игнатьев отреагировал на новость об отказе возвращаться в Алжир

Нападающий «Кабилии» Иван Игнатьев раскрыл свое местоположение.

Сообщалось, что российский футболист не возвращается в Алжир из-за девушки, которая соскучилась по родине после полугода жизни в Африке.

У Игнатьева спросили, когда он вернется в расположение «Кабилии».

В ответ форвард прислал видео из Алжира, добавив к нему смеющийся смайлик.