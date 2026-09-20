Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Иван Игнатьев - статистика

Искра
6 января 1999 (27), Ачинск
#18 | Нападающий
178 см | 73 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Торпедо Вл
0 : 1
20.09.2026
Искра
1' - 90'
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо Вг
2 : 3
06.09.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Искра
1 : 1
29.08.2026
Балтика-2
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Искра
16
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Торпедо Вл
0 : 1
20.09.2026
Искра
1' - 90'
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Динамо Вг
2 : 3
06.09.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Искра
1 : 1
29.08.2026
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Енисей-М
4 : 0
23.08.2026
Искра
1' - 90'
12'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Искра
0 : 3
15.08.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Искра
1 : 1
01.08.2026
Динамо СПб
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
2 : 1
26.07.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
1' - 90'
70'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
1 : 1
06.06.2026
Искра
75' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Искра
0 : 1
30.05.2026
Торпедо Вл
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Иркутск
2 : 1
24.05.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Искра
2 : 1
16.05.2026
Динамо Вг
1' - 82'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Балтика-2
4 : 1
10.05.2026
Искра
39' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Искра
2 : 0
02.05.2026
Енисей-М
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Чертаново
3 : 0
26.04.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Динамо СПб
3 : 0
11.04.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Искра
1 : 2
04.04.2026
Череповец
Был в запасе
Главные новости
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
2
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
1
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
5
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
12
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
2
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
10
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+