Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Балтика-2 - Искра: обзор матча 10 мая 2026

Балтика-2
10.05.2026, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
4 : 1
Завершен
Искра
2' К. Степанов 17' Д. Макаров (П) 77' К. Никишин 81' Д. Киселев
21' К. Коржаков
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Балтика-2 - Искра
Завершен
90'
Желтая карточка
Руслан Сабиров
Желтая карточка
Артём Бабчук
89'
Замена
Никита Боков ️️️️➡️️ Кирилл Степанов
86'
Замена
Руслан Славин ️️️️➡️️ Кирилл Давиденко
86'
Замена
Артём Афанасьев ️️️️➡️️ German Iva
86'
ГОЛ! 4:1! Даниил Киселев
Пас отдал Артём Бабчук
81'
Желтая карточка
Кирилл Давиденко
79'
ГОЛ! 3:1! Кирилл Никишин
Пас отдал Кирилл Степанов
77'
76'
Замена
Дмитрий Кондрашов ️️️️➡️️ Николай Веретенников
75'
Желтая карточка
Никита Туркин
66'
Желтая карточка
Александр Радзевский
Замена
Даниил Киселев ️️️️➡️️ Арсений Попушой
63'
Замена
Артём Бабчук ️️️️➡️️ Денис Макаров
63'
61'
Замена
Иван Анисимов ️️️️➡️️ Станислав Козырев
60'
Замена
Руслан Сабиров ️️️️➡️️ Никита Дутышев
60'
Замена
Даниил Коновалов ️️️️➡️️ Кирилл Сечкин
39'
Замена
Иван Игнатьев ️️️️➡️️ Дмитрий Ли-Са
Желтая карточка
Кирилл Обонин
23'
21'
ГОЛ! 2:1! Кирилл Коржаков
Пас отдал Михаил Васильев
ГОЛ с пенальти! 2:0! Денис Макаров
17'
15'
Желтая карточка
Михаил Васильев
12'
Желтая карточка
Дмитрий Ли-Са
ГОЛ! 1:0! Кирилл Степанов
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика-2
35
Ivan Gavrilov
ВР
46
Кирилл Обонин
ЛЗ
64
Осман Гасанбеков
ЛЗ
57
Эльджат Мамедов
ЛЗ
98
German Iva
ПЗ
74
Давид Черкасов
ПЗ
59
Кирилл Давиденко
ПЗ
47
Арсений Попушой
ЛП
80
Денис Макаров
ЦП
17
Кирилл Никишин
ПП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Искра
35
Никита Туркин
ВР
7
Михаил Васильев
ЛЗ
27
Александр Радзевский
ЛЗ
3
Матвей Смирнов
ЛЗ
9
Никита Дутышев
ПЗ
30
Дмитрий Ли-Са
ПЗ
22
Кирилл Коржаков
ПЗ
62
Кирилл Сечкин
ЛП
17
Станислав Козырев
ПП
99
Николай Веретенников
ЦФ
11
Станислав Шунелев
ЦФ
Главный тренер
Иван Зенкин
Балтика-2
99
Даниил Киселев
ЦЗ
77
Руслан Славин
ЦЗ
52
Magomed Ismailov
ЦЗ
75
Артём Бабчук
ЦЗ
43
Никита Боков
ЦЗ
86
Артем Яшков
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
84
Кирилл Дворников
ЦЗ
69
Артём Афанасьев
ЦЗ
Искра
1
Антон Муравченков
ЦЗ
18
Иван Игнатьев
ЦЗ
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
5
Иван Анисимов
ЦЗ
14
Даниил Коновалов
ЦЗ
11
Руслан Сабиров
ЦЗ
3-2-3-1
35
Gavrilov
74
Черкасов
46
Обонин
64
Гасанбеков
57
Мамедов
59
Давиденко
47
Попушой
80
Макаров
17
Никишин
39
Степанов
3-2-2-2
35
Туркин
30
Ли-Са
7
Васильев
27
Радзевский
22
Коржаков
3
Смирнов
17
Козырев
62
Сечкин
11
Шунелев
99
Веретенников
47
Попушой
99
Киселев
99
Киселев
47
Попушой
59
Давиденко
77
Славин
77
Славин
59
Давиденко
80
Макаров
75
Бабчук
75
Бабчук
80
Макаров
39
Степанов
43
Боков
43
Боков
39
Степанов
98
Iva
69
Афанасьев
69
Афанасьев
98
Iva
30
Ли-Са
18
Игнатьев
18
Игнатьев
30
Ли-Са
99
Веретенников
23
Кондрашов
23
Кондрашов
99
Веретенников
17
Козырев
5
Анисимов
5
Анисимов
17
Козырев
62
Сечкин
14
Коновалов
14
Коновалов
62
Сечкин
9
Дутышев
11
Сабиров
11
Сабиров
9
Дутышев
Остались в запасе
Балтика-2
Искра
52
Magomed Ismailov
ЦЗ
86
Артем Яшков
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
84
Кирилл Дворников
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
1
Антон Муравченков
ЦЗ
Главный тренер
Иван Зенкин
Остались в запасе
52
Magomed Ismailov
ЦЗ
86
Артем Яшков
ЦЗ
89
Павел Горбачев
ЦЗ
84
Кирилл Дворников
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антон Муравченков
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Иван Зенкин
Статистика матча Балтика-2 - Искра
3
5
Всего ударов по воротам
25
14
Удары в створ
9
7
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
5
7
Нарушения
21
16
Офсайды
5
0
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
9
6
Информация о матче
Стадион:
Балтика
Новости команд
Все
Балтика-2
Искра
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» рассталась с двумя нападающими
5 июля
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Космос» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.85
13 июня
«Балтика» вернула защитника в «Зенит»
11 июня
4
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
Директор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
29 марта
16
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Балтика-2
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
1 : 6
28.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Череповец
1 : 0
31.05.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
1 : 1
06.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Искра
0 : 1
30.05.2026
Торпедо Вл
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+