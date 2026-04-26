Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чертаново - Искра: обзор матча 26 апреля 2026

Чертаново
26.04.2026, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
3 : 0
Завершен
Искра
2' И. Никиема 7' Г. Микадзе 50' Д. Корунов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Чертаново - Искра
Завершен
Замена
️️️️➡️️ Георгий Zubakin
76'
Замена
️️️️➡️️ Вадим Агафонцев
71'
67'
Замена
️️️️➡️️ Дмитрий Кондрашов
60'
Замена
️️️️➡️️ Даниил Коновалов
60'
Замена
️️️️➡️️ Егор Шаповалов
Замена
️️️️➡️️ Рамиль Гайнуллин
57'
Замена
️️️️➡️️ Ив-Пулумде Никиема
57'
ГОЛ! 3:0! Даниил Корунов
Пас отдал Даниил Корунов
50'
46'
Замена
️️️️➡️️ Никита Дутышев
15'
Желтая карточка
Матвей Смирнов
ГОЛ! 2:0! Герман Микадзе
Пас отдал Иван Поляков
7'
ГОЛ! 1:0! Ив-Пулумде Никиема
Пас отдал Семён Семёнов
2'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
10
Sergey Rebrov
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЛЗ
21
Дмитрий Кондрашов
ЛЗ
2
Иван Поляков
ПЗ
52
Егор Кавтрев
ПЗ
18
Даниил Корунов
ПЗ
27
Герман Микадзе
ЦП
17
Семён Семёнов
ПП
11
Тимур Сеитов
ЦФ
Главный тренер
Илья Родькин
Искра
35
Никита Туркин
ВР
27
Александр Радзевский
ЛЗ
3
Матвей Смирнов
ЛЗ
30
Дмитрий Ли-Са
ПЗ
18
Иван Игнатьев
ПЗ
99
Николай Веретенников
ЛП
11
Руслан Сабиров
ЛП
17
Станислав Козырев
ЦП
62
Кирилл Сечкин
ПП
7
Михаил Васильев
ПП
11
Станислав Шунелев
ЦФ
Главный тренер
Иван Зенкин
Чертаново
15
Вадим Агафонцев
ЛЗ
18
Георгий Zubakin
ЛЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
73
Захар Евдачев
ЦЗ
13
Дмитрий Ермолаев
ЦЗ
1
Данила Маняк
ЦЗ
45
Ив-Пулумде Никиема
ПЗ
11
Артем Михайлюсов
ЛП
7
Рамиль Гайнуллин
ЦФ
Искра
1
Антон Муравченков
ЦЗ
22
Кирилл Коржаков
ЦЗ
8
Григорий Степанов
ЦЗ
23
Дмитрий Кондрашов
ПЗ
9
Никита Дутышев
ЛП
8
Егор Шаповалов
ЛП
5
Иван Анисимов
ЦП
14
Даниил Коновалов
ПП
3-2-2-1
31
Переверзев
52
Кавтрев
10
Rebrov
13
Бартасевич
21
Кондрашов
18
Корунов
27
Микадзе
17
Семёнов
11
Сеитов
4-5-1
35
Туркин
18
Игнатьев
30
Ли-Са
27
Радзевский
3
Смирнов
7
Васильев
62
Сечкин
99
Веретенников
17
Козырев
11
Сабиров
11
Шунелев
15
Агафонцев
15
Агафонцев
18
Zubakin
18
Zubakin
45
Никиема
45
Никиема
7
Гайнуллин
7
Гайнуллин
23
Кондрашов
23
Кондрашов
9
Дутышев
9
Дутышев
8
Шаповалов
8
Шаповалов
14
Коновалов
14
Коновалов
Остались в запасе
Чертаново
Искра
8
Артем Селюков
ЦЗ
73
Захар Евдачев
ЦЗ
13
Дмитрий Ермолаев
ЦЗ
1
Данила Маняк
ЦЗ
11
Артем Михайлюсов
ЛП
Главный тренер
Илья Родькин
1
Антон Муравченков
ЦЗ
22
Кирилл Коржаков
ЦЗ
8
Григорий Степанов
ЦЗ
5
Иван Анисимов
ЦП
Главный тренер
Иван Зенкин
Остались в запасе
8
Артем Селюков
ЦЗ
73
Захар Евдачев
ЦЗ
13
Дмитрий Ермолаев
ЦЗ
1
Данила Маняк
ЦЗ
11
Артем Михайлюсов
ЛП
Остались в запасе
1
Антон Муравченков
ЦЗ
22
Кирилл Коржаков
ЦЗ
8
Григорий Степанов
ЦЗ
5
Иван Анисимов
ЦП
Главный тренер
Илья Родькин
Главный тренер
Иван Зенкин
Статистика матча Чертаново - Искра
1
Всего ударов по воротам
18
1
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
0
Нарушения
24
7
Офсайды
0
2
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
2
0
Информация о матче
Главный судья:
V. Shipkov
Стадион:
Арена Чертаново
Новости команд
Все
Чертаново
Искра
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Кисляк рассказал, как перенес «звездную болезнь»
30 марта
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
Директор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
29 марта
16
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Чертаново
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
1 : 1
06.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Искра
0 : 1
30.05.2026
Торпедо Вл
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+