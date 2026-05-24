Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чертаново - Динамо СПб: обзор матча 24 мая 2026

Чертаново
24.05.2026, воскресенье, 20:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
0 : 1
Завершен
Динамо СПб
88' В. Хабаров
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Чертаново - Динамо СПб
Завершен
Желтая карточка
Иван Поляков
90' +3
90' +3
Желтая карточка
Азиз Газиев
88'
ГОЛ! 0:1! Виталий Хабаров
85'
Замена
Артем Ямангулов ️️️️➡️️ Георгий Макаров
85'
Замена
Никита Хлусов ️️️️➡️️ Омар Попов
Желтая карточка
Владимир Бартасевич
82'
78'
Желтая карточка
Илья Кубышкин
76'
Замена
Азиз Газиев ️️️️➡️️ Дмитрий Бородин
Замена
Sergey Rebrov ️️️️➡️️ Ив-Пулумде Никиема
74'
Замена
Тимур Сеитов ️️️️➡️️ Вадим Агафонцев
73'
Замена
Егор Кавтрев ️️️️➡️️ Рамиль Гайнуллин
64'
64'
Замена
Илья Кубышкин ️️️️➡️️ Дмитрий Курошев
Замена
Артем Михайлюсов ️️️️➡️️ Георгий Сафронов
62'
60'
Замена
Виталий Хабаров ️️️️➡️️ Роман Торосян
Желтая карточка
Даниил Корунов
45' +2
Желтая карточка
Ив-Пулумде Никиема
43'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
15
Вадим Агафонцев
ЛЗ
2
Иван Поляков
ЛЗ
13
Владимир Бартасевич
ЛЗ
45
Ив-Пулумде Никиема
ПЗ
27
Герман Микадзе
ПЗ
21
Дмитрий Кондрашов
ПЗ
18
Даниил Корунов
ЛП
17
Семён Семёнов
ЦП
8
Георгий Сафронов
ПП
7
Рамиль Гайнуллин
ЦФ
Главный тренер
Илья Родькин
Динамо СПб
86
Николай Рыбиков
ВР
44
Вячеслав Демин
ЛЗ
87
Артур Кошман
ЛЗ
5
Максим Полковников
ПЗ
15
Александр Масалов
ПЗ
10
Георгий Макаров
ЛП
77
Роман Торосян
ЛП
41
Дмитрий Курошев
ЦП
24
Андрей Орлов
ПП
23
Дмитрий Бородин
ПП
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Чертаново
1
Данила Маняк
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
11
Артем Михайлюсов
ЦЗ
10
Sergey Rebrov
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
11
Тимур Сеитов
ЦЗ
52
Егор Кавтрев
ЦЗ
Динамо СПб
95
Георгий Королев
ЦЗ
52
Виталий Хабаров
ЦЗ
6
Азиз Газиев
ЦЗ
17
Егор Глухов
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ЦЗ
21
Владислав Шепелев
ЦЗ
19
Артем Ямангулов
ЦЗ
99
Никита Хлусов
ЦЗ
3-2-3-1
31
Переверзев
27
Микадзе
15
Агафонцев
2
Поляков
13
Бартасевич
21
Кондрашов
18
Корунов
17
Семёнов
8
Сафронов
7
Гайнуллин
4-5-1
86
Рыбиков
15
Масалов
5
Полковников
44
Демин
87
Кошман
23
Бородин
24
Орлов
10
Макаров
41
Курошев
77
Торосян
9
Попов
8
Сафронов
11
Михайлюсов
11
Михайлюсов
8
Сафронов
45
Никиема
10
Rebrov
10
Rebrov
45
Никиема
15
Агафонцев
11
Сеитов
11
Сеитов
15
Агафонцев
7
Гайнуллин
52
Кавтрев
52
Кавтрев
7
Гайнуллин
77
Торосян
52
Хабаров
52
Хабаров
77
Торосян
23
Бородин
6
Газиев
6
Газиев
23
Бородин
41
Курошев
13
Кубышкин
13
Кубышкин
41
Курошев
10
Макаров
19
Ямангулов
19
Ямангулов
10
Макаров
9
Попов
99
Хлусов
99
Хлусов
9
Попов
Остались в запасе
Чертаново
Динамо СПб
1
Данила Маняк
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
Главный тренер
Илья Родькин
95
Георгий Королев
ЦЗ
17
Егор Глухов
ЦЗ
21
Владислав Шепелев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
Остались в запасе
1
Данила Маняк
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
Остались в запасе
95
Георгий Королев
ЦЗ
17
Егор Глухов
ЦЗ
21
Владислав Шепелев
ЦЗ
Главный тренер
Илья Родькин
Главный тренер
Александр Фомичев
Статистика матча Чертаново - Динамо СПб
4
2
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
0
4
Нарушения
12
12
Офсайды
2
0
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
0
1
Информация о матче
Стадион:
Арена Чертаново
Новости команд
Все
Чертаново
Динамо СПб
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Кисляк рассказал, как перенес «звездную болезнь»
30 марта
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
«Иркутск» – «Динамо СПб»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Петербургский клуб подписал экс-игрока «Краснодара»
27 февраля
2
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Чертаново
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Звезда
1 : 1
04.07.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Динамо СПб
1 : 1
28.06.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
0 : 4
21.06.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Динамо СПб
1 : 0
13.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Балтика-2
1 : 3
07.06.2026
Динамо СПб
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+