Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Череповец - Чертаново: обзор матча 17 мая 2026

Череповец
17.05.2026, воскресенье, 18:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
1 : 3
Завершен
Чертаново
35' И. Анциферов
15' И. Поляков 86' S. Rebrov 90+5' Е. Кавтрев
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Череповец - Чертаново
Завершен
90' +5
ГОЛ! 1:3! Егор Кавтрев
Пас отдал Семён Семёнов
Желтая карточка
Илья Анциферов
90' +3
Желтая карточка
Валерий Ганус
90' +1
90' +1
Замена
Владимир Бартасевич ️️️️➡️️ Артем Михайлюсов
86'
ГОЛ! 1:2! Sergey Rebrov
Пас отдал Вадим Агафонцев
Замена
Леон Айба ️️️️➡️️ Елисей Снегирев
78'
76'
Замена
Sergey Rebrov ️️️️➡️️ Рамиль Гайнуллин
61'
Желтая карточка
Тимур Сеитов
61'
Замена
Егор Кавтрев ️️️️➡️️ Ив-Пулумде Никиема
61'
Замена
Тимур Сеитов ️️️️➡️️ Георгий Сафронов
Желтая карточка
Дмитрий Серебряков
54'
ГОЛ! 1:1! Илья Анциферов
Пас отдал Алексей Усанов
35'
15'
ГОЛ! 0:1! Иван Поляков
Пас отдал Артем Михайлюсов
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Череповец
13
Михаил Зыков
ВР
27
Даниял Гаджиев
ЛЗ
20
Елисей Снегирев
ЛЗ
47
Дмитрий Серебряков
ЛЗ
3
Валерий Ганус
ЦЗ
36
Роман Ткачев
ПЗ
5
Никита Пичугин
ПЗ
7
Мирон Беляев
ПЗ
77
Эльнур Халыгов
ЛП
30
Алексей Усанов
ПП
9
Илья Анциферов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
45
Ив-Пулумде Никиема
ЛЗ
15
Вадим Агафонцев
ЛЗ
7
Рамиль Гайнуллин
ЛЗ
2
Иван Поляков
ЦЗ
8
Георгий Сафронов
ПЗ
18
Даниил Корунов
ПЗ
21
Дмитрий Кондрашов
ПЗ
17
Семён Семёнов
ЦП
27
Герман Микадзе
ЦФ
11
Артем Михайлюсов
ЦФ
Главный тренер
Илья Родькин
Череповец
1
Андрей Пыркин
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
9
Леон Айба
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
Чертаново
1
Данила Маняк
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
10
Sergey Rebrov
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
11
Тимур Сеитов
ЦЗ
52
Егор Кавтрев
ЦЗ
3-2-2-1
13
Зыков
27
Гаджиев
20
Снегирев
3
Ганус
47
Серебряков
7
Беляев
77
Халыгов
30
Усанов
9
Анциферов
3-2-1-2
31
Переверзев
45
Никиема
15
Агафонцев
2
Поляков
21
Кондрашов
7
Гайнуллин
17
Семёнов
11
Михайлюсов
27
Микадзе
20
Снегирев
9
Айба
9
Айба
20
Снегирев
11
Михайлюсов
13
Бартасевич
13
Бартасевич
11
Михайлюсов
7
Гайнуллин
10
Rebrov
10
Rebrov
7
Гайнуллин
8
Сафронов
11
Сеитов
11
Сеитов
8
Сафронов
45
Никиема
52
Кавтрев
52
Кавтрев
45
Никиема
Остались в запасе
Череповец
Чертаново
1
Андрей Пыркин
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
1
Данила Маняк
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
Главный тренер
Илья Родькин
Остались в запасе
1
Андрей Пыркин
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
Остались в запасе
1
Данила Маняк
ЦЗ
18
Георгий Zubakin
ЦЗ
8
Артем Селюков
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
Главный тренер
Илья Родькин
Статистика матча Череповец - Чертаново
3
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
17
Офсайды
1
0
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
3
Новости команд
Все
Череповец
Чертаново
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
Еще один российский клуб на грани закрытия
2025.12.17 14:35
2
«Балтика-2» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
«Чертаново» – «Енисей-М»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.82
13 июня
«Космос» – «Чертаново»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.2
30 мая
Кисляк рассказал, как перенес «звездную болезнь»
30 марта
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Череповец
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
1 : 1
05.07.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Чертаново
1 : 1
28.06.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Балтика-2
1 : 3
21.06.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Чертаново
3 : 1
14.06.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+