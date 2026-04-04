Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Искра - Череповец: обзор матча 04 апреля 2026

Искра
04.04.2026, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
1 : 2
Завершен
Череповец
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Искра
35
Никита Туркин
ВР
3
Матвей Смирнов
ЛЗ
27
Александр Радзевский
ЛЗ
7
Михаил Васильев
ЛЗ
22
Кирилл Коржаков
ПЗ
5
Иван Анисимов
ПЗ
21
Дмитрий Кондрашов
ПЗ
11
Станислав Шунелев
ЛП
11
Руслан Сабиров
ПП
14
Даниил Коновалов
ЦФ
8
Егор Шаповалов
ЦФ
Главный тренер
Иван Зенкин
Череповец
1
Андрей Пыркин
ВР
36
Роман Ткачев
ЛЗ
27
Даниял Гаджиев
ЛЗ
5
Никита Пичугин
ПЗ
3
Валерий Ганус
ПЗ
20
Елисей Снегирев
ЛП
77
Эльнур Халыгов
ЦП
47
Дмитрий Серебряков
ЦП
7
Мирон Беляев
ПП
9
Леон Айба
ЦФ
9
Илья Анциферов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Галкин
Искра
17
Станислав Козырев
ЦЗ
62
Кирилл Сечкин
ЦЗ
21
Михаил Коробков
ЦЗ
1
Антон Муравченков
ЦЗ
18
Иван Игнатьев
ЦЗ
8
Григорий Степанов
ЦЗ
30
Дмитрий Ли-Са
ЦЗ
9
Никита Дутышев
ЦЗ
99
Николай Веретенников
ЦЗ
Череповец
13
Михаил Зыков
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
21
Дмитрий Протопопов
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
3-2-2-2
35
Туркин
5
Анисимов
3
Смирнов
27
Радзевский
7
Васильев
21
Кондрашов
11
Шунелев
11
Сабиров
8
Шаповалов
14
Коновалов
4-4-2
1
Пыркин
3
Ганус
5
Пичугин
36
Ткачев
27
Гаджиев
7
Беляев
77
Халыгов
47
Серебряков
20
Снегирев
9
Анциферов
9
Айба
Остались в запасе
Искра
Череповец
17
Станислав Козырев
ЦЗ
62
Кирилл Сечкин
ЦЗ
21
Михаил Коробков
ЦЗ
1
Антон Муравченков
ЦЗ
18
Иван Игнатьев
ЦЗ
8
Григорий Степанов
ЦЗ
30
Дмитрий Ли-Са
ЦЗ
9
Никита Дутышев
ЦЗ
99
Николай Веретенников
ЦЗ
Главный тренер
Иван Зенкин
13
Михаил Зыков
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
21
Дмитрий Протопопов
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
Главный тренер
Владислав Галкин
Остались в запасе
17
Станислав Козырев
ЦЗ
62
Кирилл Сечкин
ЦЗ
21
Михаил Коробков
ЦЗ
1
Антон Муравченков
ЦЗ
18
Иван Игнатьев
ЦЗ
8
Григорий Степанов
ЦЗ
30
Дмитрий Ли-Са
ЦЗ
9
Никита Дутышев
ЦЗ
99
Николай Веретенников
ЦЗ
Остались в запасе
13
Михаил Зыков
ЦЗ
8
Олег Кринкин
ЦЗ
96
Руслан Мальцев
ЦЗ
2
Михаил Карамышев
ЦЗ
21
Дмитрий Протопопов
ЦЗ
10
Антон Балашов
ЦЗ
14
Денис Ковалевский
ЦЗ
Главный тренер
Иван Зенкин
Главный тренер
Владислав Галкин
Статистика матча Искра - Череповец
Всего ударов по воротам
1
2
Удары в створ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Искра
Череповец
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
Фанаты «Твери» исполнили хит Михаила Круга во время матча
4 июля
«Муром» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.87
20 июня
«Звезда» – «Искра»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 3.6
5 июня
«Искра» – «Торпедо» Владимир: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.8
29 мая
Директор «Спартака» приехал на матч на «Москвиче»
29 марта
16
«Торпедо Владимир» – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.05
20 июня
«Череповец» – «Иркутск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.6
13 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Череповец» – «Балтика-2»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.8
30 мая
Еще один российский клуб на грани закрытия
2025.12.17 14:35
2
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Динамо СПб
- : -
25.07.2026
Муром
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Енисей-М
- : -
26.07.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
- : -
26.07.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Чертаново
- : -
26.07.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Череповец
- : -
26.07.2026
Искра
Последние матчи
Все
Искра
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Искра
2 : 4
04.07.2026
Тверь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Муром
6 : 0
21.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Искра
1 : 1
13.06.2026
Луки-Энергия
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Звезда
1 : 1
06.06.2026
Искра
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Искра
0 : 1
30.05.2026
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Луки-Энергия
3 : 0
05.07.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Череповец
0 : 2
28.06.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Торпедо Вл
1 : 0
21.06.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Череповец
1 : 2
14.06.2026
Иркутск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо Вг
2 : 2
07.06.2026
Череповец
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+