Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Деспотович встал на защиту Игнатьева, уехавшего в 25 лет в Алжир

Деспотович встал на защиту Игнатьева, уехавшего в 25 лет в Алжир

Сегодня, 18:03
1

Экс-форвард «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала» Джордже Деспотович высказался о бывшем одноклубнике Иване Игнатьеве.

  • Российский футболист в феврале перешел в алжирскую «Кабилию».
  • Он забил 2 гола в 5 матчах.

– В «Рубине» ты застал Ивана Игнатьева. Есть мнение, что он вел неспортивный образ жизни – мог, например, выпить.

– Глупости. 95% людей не ведут спортивный образ жизни. Я застал многих футболистов – все живут примерно одинаково.

Такой же бред, когда говорят, что из-за одного человека страна разваливается.

– Почему тогда в России Игнатьев себя не реализовал?

– Да он еще молодой!

– 25 лет – молодой?

– Ну и что? Сыграет нормально сезон в Алжире, забьет свои 10 голов, вернется и сможет доказать: он все-таки хороший игрок.

В «Рубине» Ивану следовало дать больше времени – «Рубин» играл совсем не как «Краснодар», нападающим в Казани быть труднее: у тебя один-два момента за игру, а может вообще не быть.

Игнатьеву требовалось время на адаптацию. А он в основном выходил на замену. Из-за этого, может, растерял уверенность.

Еще по теме:
Деспотович хочет вернуться в Россию: «Зарплата не на первом месте» 1
Деспотович: «Российским игрокам не надо уезжать за границу» 1
Деспотович раскрыл размер самого крупного штрафа за карьеру в РПЛ: «Это много!» 1
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Африка Кабилия Борац Деспотович Джордже Игнатьев Иван
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Цугундeр
1743779774
"Такой же бред, когда говорят, что из-за одного человека страна разваливается." Это он про Ельцина?)) Товарищщщ претендует на россбабло, причём всеми силами. Не устраивает его контракт в команде «Борац» (Баня-Лука) контракт до 31 мая 2025 года.) Не брать бывшего Князя!!!!(
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Оренбург» на выезде обыграл «Пари НН» (2:1) и покинул последнее место
21:05
5
Сборная лучших футболистов в истории по версии Швайнштайгера
20:53
1
Мостовой определил фаворита в матче «Локомотив» – «Зенит»
20:45
2
Анчелотти озвучил плюсы и минусы игры Мбаппе за «Реал»
20:29
Кержаков объяснил, почему «Зенит» победит «Локомотив»
19:40
10
Дзюба назвал причину конфликта с Эмери в «Спартаке»
19:05
14
Чемпион мира Хуммельс объявил о завершении карьеры
18:54
1
Зорин прояснил свое будущее после возвращения в «Спартак» из «Ахмата»
18:33
5
УЕФА вынес вердикт по дисквалификации Рюдигера и других игроков «Реала»
18:18
6
Шевченко рассказал, почему его не избрали в исполком УЕФА
17:53
32
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Пари НН» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
21:05
Титов – о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Это как полет Гагарина в космос»
20:20
5
Деспотович хочет вернуться в Россию: «Зарплата не на первом месте»
20:06
1
Гаджиев оценил слова президента ФИФА о возвращении России
19:27
Дзюба назвал причину конфликта с Эмери в «Спартаке»
19:05
14
Фото«Динамо» продлило контракт с 23-летним воспитанником
18:47
1
Зорин прояснил свое будущее после возвращения в «Спартак» из «Ахмата»
18:33
5
Деспотович встал на защиту Игнатьева, уехавшего в 25 лет в Алжир
18:03
1
Дзюба объяснил свои слова, что депрессии не существует
17:45
1
Раскрыта стоимость визита Тотти в Москву
17:36
7
ФотоМостовой отреагировал на получение карточки в FC 25
17:23
1
Мелкадзе ответил, кто сильнее – Дзюба или Вагнер Лав
16:55
11
Реакция Колоскова на неизбрание Шевченко в исполком УЕФА
16:44
7
Пономарев: «Пускай Ротенберги захватывают российский спорт – все остальные просто им завидуют!»
16:33
5
Деспотович: «Российским игрокам не надо уезжать за границу»
16:10
1
Газзаев отреагировал на слова Инфантино о возвращении России
15:50
1
Где смотреть матч «Краснодар» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 5 апреля 2025
15:40
Дзюба сделал выбор между Хабибом и Махачевым
15:40
3
Где смотреть матч «Локомотив» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 5 апреля 2025
15:36
Где смотреть матч «Факел» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 5 апреля 2025
15:32
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 5 апреля 2025
15:30
Мостовой рассказал, как изменился «Ростов» без Карпина
14:56
5
Деспотович раскрыл размер самого крупного штрафа за карьеру в РПЛ: «Это много!»
14:34
1
Погребняк определил лучшего спортсмена России
13:50
6
Личка объяснил странную ситуацию с Бальбуэной
13:35
1
Дзюба раскритиковал Аршавина за старое высказывание
13:08
10
«Спартак» зимой отказался от игрока олимпийской сборной Аргентины
13:02
3
Семак высказался о потерях «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»
12:25
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 