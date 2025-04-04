Деспотович встал на защиту Игнатьева, уехавшего в 25 лет в Алжир

Экс-форвард «Оренбурга», «Рубина» и тульского «Арсенала» Джордже Деспотович высказался о бывшем одноклубнике Иване Игнатьеве.

Российский футболист в феврале перешел в алжирскую «Кабилию».

Он забил 2 гола в 5 матчах.

– В «Рубине» ты застал Ивана Игнатьева. Есть мнение, что он вел неспортивный образ жизни – мог, например, выпить.

– Глупости. 95% людей не ведут спортивный образ жизни. Я застал многих футболистов – все живут примерно одинаково.

Такой же бред, когда говорят, что из-за одного человека страна разваливается.

– Почему тогда в России Игнатьев себя не реализовал?

– Да он еще молодой!

– 25 лет – молодой?

– Ну и что? Сыграет нормально сезон в Алжире, забьет свои 10 голов, вернется и сможет доказать: он все-таки хороший игрок.

В «Рубине» Ивану следовало дать больше времени – «Рубин» играл совсем не как «Краснодар», нападающим в Казани быть труднее: у тебя один-два момента за игру, а может вообще не быть.

Игнатьеву требовалось время на адаптацию. А он в основном выходил на замену. Из-за этого, может, растерял уверенность.