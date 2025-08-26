Введите ваш ник на сайте
  • Игнатьев покинул расположение алжирского клуба и может оказаться в Первой лиге

Игнатьев покинул расположение алжирского клуба и может оказаться в Первой лиге

Сегодня, 12:50
1

Генеральный менеджер «Кабилии» Хаким Медан прокомментировал отсутствие в расположении команды полузащитника Ивана Игнатьева.

«Иван действительно покинул расположение клуба, но о причинах мы ничего говорить не будем. Нужно спросить самого Игнатьева. Уходит ли он из «Кабилии»? Скажет сам Иван, надо связываться с ним», – сказал Медан.

По данным телеграм-канала «Mash на спорте», игрок вернулся в Россию под предлогом, что его бабушка больна раком. Интерес к Игнатьеву проявлял тульский «Арсенал». Российский клуб предлага сначала 80 тысяч евро за нападающего, но эти цифры не устроили «Кабилию».

  • 26-летний Игнатьев выступает за «Кабилию» с февраля 2025 года. За алжирский клуб он провел 15 матчей и забил 5 голов.
  • Ранее Игнатьев выступал в 5 клубах РПЛ – «Краснодаре», «Локомотиве», «Рубине», «Крыльях Советов» и «Сочи», а также в сербском «Железничаре» (Панчево) и армянском «Ноа».

Источник: Sport24
Россия. PARI Первая лига Кабилия Арсенал Игнатьев Иван
Назарян
1756208847
пусть уже играет за медиа Лигу, другой дороги нет к сожалению для него
Ответить
