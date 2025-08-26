Игнатьев покинул расположение алжирского клуба и может оказаться в Первой лиге

Генеральный менеджер «Кабилии» Хаким Медан прокомментировал отсутствие в расположении команды полузащитника Ивана Игнатьева.

«Иван действительно покинул расположение клуба, но о причинах мы ничего говорить не будем. Нужно спросить самого Игнатьева. Уходит ли он из «Кабилии»? Скажет сам Иван, надо связываться с ним», – сказал Медан.

По данным телеграм-канала «Mash на спорте», игрок вернулся в Россию под предлогом, что его бабушка больна раком. Интерес к Игнатьеву проявлял тульский «Арсенал». Российский клуб предлага сначала 80 тысяч евро за нападающего, но эти цифры не устроили «Кабилию».