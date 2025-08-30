Слишкович прокомментировал трансфер Игнатьева в «Оренбург»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о трансфере нападающего Ивана Игнатьева. Его купили у алжирской «Кабилии».

«Хорошо, что будет пауза. Ему надо поработать индивидуально. Не уверен, что он будет готов после перерыва (на матчи сборных). Тренер по физподготовке поможет ему набрать кондиции. Из разговора с ним вижу его желание начать помогать команде как можно быстрее. Он хочет проявить себя в России.

Думаю, все прошлые вещи (в его карьере) прошли. Когда он был молодым, все говорили, что Иван станет топовым игроком. Уверен, он может это сделать, принесет пользу «Оренбургу», – сказал Слишкович.