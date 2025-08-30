Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Слишкович прокомментировал трансфер Игнатьева в «Оренбург»

Слишкович прокомментировал трансфер Игнатьева в «Оренбург»

Сегодня, 18:24

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович высказался о трансфере нападающего Ивана Игнатьева. Его купили у алжирской «Кабилии».

«Хорошо, что будет пауза. Ему надо поработать индивидуально. Не уверен, что он будет готов после перерыва (на матчи сборных). Тренер по физподготовке поможет ему набрать кондиции. Из разговора с ним вижу его желание начать помогать команде как можно быстрее. Он хочет проявить себя в России.

Думаю, все прошлые вещи (в его карьере) прошли. Когда он был молодым, все говорили, что Иван станет топовым игроком. Уверен, он может это сделать, принесет пользу «Оренбургу», – сказал Слишкович.

  • 26-летний Игнатьев выступал за «Кабилию» с февраля 2025 года. За алжирский клуб он провел 15 матчей и забил 5 голов.
  • Ранее Игнатьев выступал в 5 клубах РПЛ – «Краснодаре», «Локомотиве», «Рубине», «Крыльях Советов» и «Сочи», а также в сербском «Железничаре» (Панчево) и армянском «Ноа».
  • Иван вызывался в сборную России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Босния и Герцеговина. Премьер-лига Кабилия Оренбург Игнатьев Иван Слишкович Владимир
