Клуб РПЛ объявил о трансфере Ивана Игнатьева

Нападающий Иван Игнатьев перешел из «Кабилии» в «Оренбург».
Сумма сделки составила 300 тысяч евро.
Игрок возвращается в Россию из-за бабушки, у которой диагностировали рак.
«Добро пожаловать, Иван!» – написали оренбуржцы.
- 26-летний Игнатьев выступал за «Кабилию» с февраля 2025 года. За алжирский клуб он провел 15 матчей и забил 5 голов.
- Ранее Игнатьев выступал в 5 клубах РПЛ – «Краснодаре», «Локомотиве», «Рубине», «Крыльях Советов» и «Сочи», а также в сербском «Железничаре» (Панчево) и армянском «Ноа».
- Иван вызывался в сборную России.
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»