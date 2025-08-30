Введите ваш ник на сайте
Клуб РПЛ объявил о трансфере Ивана Игнатьева

Сегодня, 13:44
1

Нападающий Иван Игнатьев перешел из «Кабилии» в «Оренбург».

Сумма сделки составила 300 тысяч евро.

Игрок возвращается в Россию из-за бабушки, у которой диагностировали рак.

«Добро пожаловать, Иван!» – написали оренбуржцы.

  • 26-летний Игнатьев выступал за «Кабилию» с февраля 2025 года. За алжирский клуб он провел 15 матчей и забил 5 голов.
  • Ранее Игнатьев выступал в 5 клубах РПЛ – «Краснодаре», «Локомотиве», «Рубине», «Крыльях Советов» и «Сочи», а также в сербском «Железничаре» (Панчево) и армянском «Ноа».
  • Иван вызывался в сборную России.

Иван Игнатьев вернулся в РПЛ
Определился новый клуб Ивана Игнатьева в РПЛ
Игнатьев покинул расположение алжирского клуба и может оказаться в Первой лиге
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»
Россия. Премьер-лига Трансферы Кабилия Оренбург Игнатьев Иван
алдан2014
1756554023
Он наверное первый кто играл в чемпионате Алжира
Ответить
