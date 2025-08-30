Клуб РПЛ объявил о трансфере Ивана Игнатьева

Нападающий Иван Игнатьев перешел из «Кабилии» в «Оренбург».

Сумма сделки составила 300 тысяч евро.

Игрок возвращается в Россию из-за бабушки, у которой диагностировали рак.

«Добро пожаловать, Иван!» – написали оренбуржцы.