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  • Иван Игнатьев: «Знаю, что мою карьеру пытались загубить, не верите?»

Иван Игнатьев: «Знаю, что мою карьеру пытались загубить, не верите?»

7 июля, 16:41
5

Российский нападающий Иван Игнатьев заявил о негативном влиянии других лиц на его карьеру.

– Посещала мысль, что просрал карьеру?

– Я так не считаю. Просто периодически печально вспоминать определенные моменты и думать: «Сейчас так не сделал бы».

– Видео с пивом на пляже – в эту категорию?

– В том числе. Но эта история тоже раскручена. По сути, в этом видео нет ничего плохого. Просто оно появилось в тот момент, когда у меня был плохой отрезок – матчей 15 не мог забить.

Тут я выложил это видео, и меня хлопнули. Медиа у нас четко умеют прибивать игроков.

– Ты считаешь, что кто-то целенаправленно это делал?

– Знаю.

– Твою карьеру пытались загубить?

– Помешать, где-то подплюнуть – конечно. Вы не верите?

– Хочется фактов.

– Не про все могу сказать. Но у нас масса таких историй. А больше меня тревожат люди, которые работают в СМИ. Зачем они это делают? Я бы так загубить карьеру, поднасрать другому человеку не смог.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Кабилия Игнатьев Иван
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Комментарии (5)
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СильныйМозг
1751896316
Это, вообще кто? Разрешаю Игнатьеву пить пиво, пусть, даже под себя ходит, как номэд, всем всё равно.
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fakeid
1751896343
ну больше всего тебя унижал хряк борзыкин, с эталонным свиным рылом. ему и предъявляй.
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темирхан
1751903470
Сам ВИНОВАТ! Футбол нахрен не нужен, а нужно только БАБЛО! А с большим баблом, бывает ТЕРЯЕШЬ ГОЛОВУ.
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FCSpartakM
1751904093
чудак сам свою Ж сам подставил, а теперь плакает где-то в футбольном подвале. СМИ любой скандал разуют, они на это живут. Дзюбе это не помешало карьеру построить
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