Иван Игнатьев: «Знаю, что мою карьеру пытались загубить, не верите?»

Российский нападающий Иван Игнатьев заявил о негативном влиянии других лиц на его карьеру.
– Посещала мысль, что просрал карьеру?
– Я так не считаю. Просто периодически печально вспоминать определенные моменты и думать: «Сейчас так не сделал бы».
– Видео с пивом на пляже – в эту категорию?
– В том числе. Но эта история тоже раскручена. По сути, в этом видео нет ничего плохого. Просто оно появилось в тот момент, когда у меня был плохой отрезок – матчей 15 не мог забить.
Тут я выложил это видео, и меня хлопнули. Медиа у нас четко умеют прибивать игроков.
– Ты считаешь, что кто-то целенаправленно это делал?
– Знаю.
– Твою карьеру пытались загубить?
– Помешать, где-то подплюнуть – конечно. Вы не верите?
– Хочется фактов.
– Не про все могу сказать. Но у нас масса таких историй. А больше меня тревожат люди, которые работают в СМИ. Зачем они это делают? Я бы так загубить карьеру, поднасрать другому человеку не смог.
- Сейчас 26-летний Игнатьев выступает за алжирскую «Кабилию».
- Туда форвард перешел из армянского «Урарту».
- В РПЛ он выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи».