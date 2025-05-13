Российский форвард забил 4-й гол в Алжире

Нападающий «Кабилии» Иван Игнатьев забил гол в гостевом матче с «Эль-Баядом» в 25-м туре чемпионата Алжира.
Россиянин поразил ворота соперника на 45+1-й минуте, открыв счет в игре. «Кабилия» одержала победу со счетом 2:1. Игнатьев вышел в основном составе и был заменен на 72-й минуте.
- Для 26-летнего россиянина это 4-й гол за «Кабилию» в 10 матчах.
- Его клуб занимает 2-е место в чемпионате Алжира с 46 очками после 25 матчей. У лидирующего «МК Алжир» столько же баллов, но на игру меньше. «Белузидад» идет 3-м с 44 очками. Чемпионат должен закончиться 20 июня.
- Игнатьев выступал за 5 клубов РПЛ.
Источник: «Бомбардир»