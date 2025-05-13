Российский форвард забил 4-й гол в Алжире

Нападающий «Кабилии» Иван Игнатьев забил гол в гостевом матче с «Эль-Баядом» в 25-м туре чемпионата Алжира.

Россиянин поразил ворота соперника на 45+1-й минуте, открыв счет в игре. «Кабилия» одержала победу со счетом 2:1. Игнатьев вышел в основном составе и был заменен на 72-й минуте.