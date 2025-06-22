Российский форвард стал вице-чемпионом Алжира и помог своему клубу выйти в Лигу чемпионов Африки

«Кабилия», за которую выступает российский нападающий Иван Игнатьев, заняла 2-е место в чемпионате Алжира по итогам сезона-2024/25. Команда набрала 56 очков по итогам 30 матчей. «Кабилия» остала на 2 очка от «МК Алжир», ставшего чемпионом, и опередила на 1 балл «Белузидад».
2-е место позволяет «Кабилии» сыграть в африканской Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Игнатьев провел за алжирский клуб 15 матчей, забил 5 голов.
- Контракт 26-летнего россиянина с «Кабилией» рассчитан до лета 2027 года.
- Алжирский клуб приобрел Игнатьева у «Урарту» в феврале этого года за 300 тысяч евро.
- Футболист ранее выступал за 5 клубов в РПЛ: «Краснодар», «Рубин», «Локомотив», «Крылья Советов» и «Сочи».
Источник: «Бомбардир»