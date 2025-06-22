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  • Российский форвард стал вице-чемпионом Алжира и помог своему клубу выйти в Лигу чемпионов Африки

Российский форвард стал вице-чемпионом Алжира и помог своему клубу выйти в Лигу чемпионов Африки

Сегодня, 16:32

«Кабилия», за которую выступает российский нападающий Иван Игнатьев, заняла 2-е место в чемпионате Алжира по итогам сезона-2024/25. Команда набрала 56 очков по итогам 30 матчей. «Кабилия» остала на 2 очка от «МК Алжир», ставшего чемпионом, и опередила на 1 балл «Белузидад».

2-е место позволяет «Кабилии» сыграть в африканской Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Игнатьев провел за алжирский клуб 15 матчей, забил 5 голов.

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Источник: «Бомбардир»
Кабилия Игнатьев Иван
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