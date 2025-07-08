Игнатьев рассказал о главной проблеме в Алжире

Российский нападающий Иван Игнатьев ответил, что ему не нравится в Алжире.
«Самая глобальная для меня сложность – это быт. Практически ничего нет из привычного, куда можно выбраться, в том числе и ресторанов.
Ты все время сидишь дома, девушка готовит местную еду. У алжирцев своя жизнь, свой менталитет. Поэтому, что касается быта, да, очень тяжело, я прямо терплю», – сказал Игнатьев.
- Сейчас 26-летний Игнатьев выступает за алжирскую «Кабилию».
- Туда форвард перешел из армянского «Урарту».
- В РПЛ он выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи».
Источник: «Спорт-Экспресс»