Определился новый клуб Ивана Игнатьева в РПЛ

Сегодня, 20:12

Нападающий Иван Игнатьев перейдет из «Кабилии» в «Оренбург».

Сумма сделки составит 100 тысяч евро. Стороны на финише переговоров.

Игрок возвращается в Россию из-за бабушки, у которой диагностировали рак.

  • 26-летний Игнатьев выступает за «Кабилию» с февраля 2025 года. За алжирский клуб он провел 15 матчей и забил 5 голов.
  • Ранее Игнатьев выступал в 5 клубах РПЛ – «Краснодаре», «Локомотиве», «Рубине», «Крыльях Советов» и «Сочи», а также в сербском «Железничаре» (Панчево) и армянском «Ноа».
  • Иван вызывался в сборную России.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Кабилия Оренбург Игнатьев Иван
  • Читайте нас: 