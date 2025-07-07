Игнатьев назвал причину разногласий со Слуцким

Российский нападающий Иван Игнатьев объяснил, почему не сработался с Леонидом Слуцким в «Рубине».
В составе казанской команды он забил 3 гола в 40 матчах.
– Какой этап твоей карьеры в России считаешь самым неудачным?
– Что тут думать? «Рубин». Неправильный выбор был. Оказалось, мы со Слуцким – разные люди.
При этом не могу ничего плохого сказать про Леонида Викторовича. Просто у нас разный менталитет.
– В каких моментах вы не сошлись?
– В тренировочном процессе, общении, шутках. Конфликта не было, просто Слуцкий не считал меня хорошим футболистом.
– А ты считаешь его плохим тренером?
– Нет. Считаю, Леонид Викторович делает хорошую работу. Просто у каждого из нас свой вайб.
- Сейчас 26-летний Игнатьев выступает за алжирскую «Кабилию».
- Туда форвард перешел из армянского «Урарту».
- В РПЛ он выступал за «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи».
Источник: Sport24