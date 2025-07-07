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Игнатьев назвал причину разногласий со Слуцким

7 июля 2025, 17:17

Российский нападающий Иван Игнатьев объяснил, почему не сработался с Леонидом Слуцким в «Рубине».

В составе казанской команды он забил 3 гола в 40 матчах.

– Какой этап твоей карьеры в России считаешь самым неудачным?

– Что тут думать? «Рубин». Неправильный выбор был. Оказалось, мы со Слуцким – разные люди.

При этом не могу ничего плохого сказать про Леонида Викторовича. Просто у нас разный менталитет.

– В каких моментах вы не сошлись?

– В тренировочном процессе, общении, шутках. Конфликта не было, просто Слуцкий не считал меня хорошим футболистом.

– А ты считаешь его плохим тренером?

– Нет. Считаю, Леонид Викторович делает хорошую работу. Просто у каждого из нас свой вайб.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Кабилия Шанхай Шэньхуа Рубин Игнатьев Иван Слуцкий Леонид
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