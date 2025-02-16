Экс-тренер «Спартака» объяснил, откуда у клуба взялись деньги на трансферы

Главный тренер «Урарту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о тратах красно-белых нынешней зимой.
«Мы видим, что на трансферном рынке «Спартак» потратил огромную сумму. Это говорит о том, что «Спартак» ввязывается в гонку.
Если раньше клубом руководили и финансировали три акционера во главе с Федуном, которые вкладывали личные деньги, то на данный момент, как я понимаю, это деньги корпорации «Лукойл».
И поэтому проходят большие трансферы в районе 20 миллионов, не считая таких вещей, как агентские, подписные и все остальное, что выходит за трансферную сумму самого игрока.
Дальше будем смотреть, насколько качественно эти футболисты будут соответствовать средствам, которые на них потратил «Лукойл», – сказал Гунько.
- По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна за 1,2 миллиона.
- Красно-белые продали форварда Шамара Николсона за 1,6 миллиона, а Виллиан Жозе, Томаш Тавареш и Александр Селихов покинули клуб бесплатно.