Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Экс-тренер «Спартака» объяснил, откуда у клуба взялись деньги на трансферы

Экс-тренер «Спартака» объяснил, откуда у клуба взялись деньги на трансферы

Главный тренер «Урарту», бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о тратах красно-белых нынешней зимой.

«Мы видим, что на трансферном рынке «Спартак» потратил огромную сумму. Это говорит о том, что «Спартак» ввязывается в гонку.

Если раньше клубом руководили и финансировали три акционера во главе с Федуном, которые вкладывали личные деньги, то на данный момент, как я понимаю, это деньги корпорации «Лукойл».

И поэтому проходят большие трансферы в районе 20 миллионов, не считая таких вещей, как агентские, подписные и все остальное, что выходит за трансферную сумму самого игрока.

Дальше будем смотреть, насколько качественно эти футболисты будут соответствовать средствам, которые на них потратил «Лукойл», – сказал Гунько.

  • По данным Transfermarkt, этой зимой «Спартак» приобрел нападающего Ливая Гарсию за 18,7 миллиона евро, вингера Пабло Солари за 10 миллионов и вратаря Илью Помазуна за 1,2 миллиона.
  • Красно-белые продали форварда Шамара Николсона за 1,6 миллиона, а Виллиан Жозе, Томаш Тавареш и Александр Селихов покинули клуб бесплатно.

Новости по теме
Червиченко – о Зиньковском: «Его период в «Спартаке» закончился» 1
Бывший тренер «Спартака»: «Зенит» даже в тройку не войдет» 9
Зиньковский прибыл на сбор «Крыльев Советов» 4
Источник: «РБ Спорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

16.02.2025 17:35
Рекомендуем
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1739717440
спиз... народные. а могли бы школы, деццкие сады, поликлиники, пенсии и далее по списку. стандартная тарасофская шарманка.
Ответить
FROLL007
1739718678
В Спиртяк вбухивают бабло от народного достояния. И всё впустую.
Ответить
Айболид
1739724614
Ага , "фсё , що нажито непосильным трудом ..."
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 