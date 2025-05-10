Гунько – о Соболеве в «Зените»: «Все впереди»

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался о ситуации Александра Соболева в «Зените».

В последнем матче против «Пари НН» (2:1) Соболев оформил дубль.

Летом 2024 года игрока купили у «Спартака» за 10 миллионов евро.

В 17:00 мск «Зенит» начнет встречу с «Динамо Мх».

– Все ждали в перерыве замены Соболева. Получается, что Семак угадал?

– Я понимаю Семака. Иногда тренер доверяет каким-то своим ощущениям, понимает, как может сложиться второй тайм. Думаю, что в этот раз, наверное, сработало. Такое бывает у каждого тренера. Помощники могут говорить: «Надо менять». Но в итоге главный тренер оставляет футболиста и он приносит результат вопреки. Наверное, этот тот самый случай. Семак доверился Соболеву и он забил.

– Возможно ли, что если бы Семак поменял Соболева, то он психологически прибил бы Александра?

– Что он – маленький мальчик, чтобы его прибивать? Соболев – профессиональный футболист. Ему дали игровое время – он должен играть. Выпустили на 5 минут – должен их использовать. Поменяли в перерыве – жди следующей игры.

– Можно ли теперь сказать, что трансфер Соболева в «Зенит» оправдался?

– Наверное, рано об этом говорить. Все еще впереди.