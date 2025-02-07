Селюк – об Игнатьеве в Алжире: «Как минимум он там бросит пить»

Футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, сможет ли нападающий Иван Игнатьев раскрыться после перехода в алжирский клуб «Кабилия» из «Урарту».
«Игнатьев уже так «закрылся», что раскрыться ему будет очень сложно. С одной стороны, переезд в Алжир говорит о его желании найти вызов, что похвально. Кроме того, это мусульманская страна, причем радикальная, поэтому как минимум он там бросит пить.
В то же время Иван уже не того уровня футболист, чтобы его обсуждать. Он везде себя испытал, побывал в десятке команд. Понятно, что это шаг на три ступеньки вниз, но главное, чтобы не вышло на целый пролет вниз.
Уровень чемпионата там нормальный, хотя, конечно, не сравнится с РПЛ. У меня был там футболист, который затем уехал в Египет за миллион долларов. Но россиянам в Алжире будет очень тяжело. Сомневаюсь, что в местной жаре Игнатьев бегать сможет», – сказал Селюк.
- 26-летний Игнатьев в текущем сезоне провел 19 матчей за «Урарту», забил 13 голов, отдал 5 передач.
- Ранее он играл за 5 клубов в РПЛ: «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи», а также за сербский «Железничар» (Панчево).