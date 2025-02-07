Селюк – об Игнатьеве в Алжире: «Как минимум он там бросит пить»

Футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, сможет ли нападающий Иван Игнатьев раскрыться после перехода в алжирский клуб «Кабилия» из «Урарту».

«Игнатьев уже так «закрылся», что раскрыться ему будет очень сложно. С одной стороны, переезд в Алжир говорит о его желании найти вызов, что похвально. Кроме того, это мусульманская страна, причем радикальная, поэтому как минимум он там бросит пить.

В то же время Иван уже не того уровня футболист, чтобы его обсуждать. Он везде себя испытал, побывал в десятке команд. Понятно, что это шаг на три ступеньки вниз, но главное, чтобы не вышло на целый пролет вниз.

Уровень чемпионата там нормальный, хотя, конечно, не сравнится с РПЛ. У меня был там футболист, который затем уехал в Египет за миллион долларов. Но россиянам в Алжире будет очень тяжело. Сомневаюсь, что в местной жаре Игнатьев бегать сможет», – сказал Селюк.