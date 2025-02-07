Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Селюк – об Игнатьеве в Алжире: «Как минимум он там бросит пить»

Селюк – об Игнатьеве в Алжире: «Как минимум он там бросит пить»

Футбольный агент Дмитрий Селюк предположил, сможет ли нападающий Иван Игнатьев раскрыться после перехода в алжирский клуб «Кабилия» из «Урарту».

«Игнатьев уже так «закрылся», что раскрыться ему будет очень сложно. С одной стороны, переезд в Алжир говорит о его желании найти вызов, что похвально. Кроме того, это мусульманская страна, причем радикальная, поэтому как минимум он там бросит пить.

В то же время Иван уже не того уровня футболист, чтобы его обсуждать. Он везде себя испытал, побывал в десятке команд. Понятно, что это шаг на три ступеньки вниз, но главное, чтобы не вышло на целый пролет вниз.

Уровень чемпионата там нормальный, хотя, конечно, не сравнится с РПЛ. У меня был там футболист, который затем уехал в Египет за миллион долларов. Но россиянам в Алжире будет очень тяжело. Сомневаюсь, что в местной жаре Игнатьев бегать сможет», – сказал Селюк.

Новости по теме
Игнатьев не хотел переходить в алжирский клуб: «Вроде бы там классно, но желания нет» 3
Стала известна зарплата Игнатьева в алжирской «Кабилии» 1
Мостовой назвал ключевой фактор перехода Игнатьева в алжирский клуб 1
Источник: «ВсеПроСпорт»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 08:30
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1738910713
ну был видос 100 лет назад, где игнатьев в отпуске на пляже со стаканом пива, или чего-то такого. и понеслось. максимально зафорсил тему жирная гнида хряк борзыкин, подписчики которого на 90% состоят из школьников с диагнозом аутизм. и ему удалось загнобить игрока вместе со своей сворой. а игрок вдруг начал забивать и признаваться лучшим. но всякие паскуды, типа агента селюка, теперь будут из-за одного стакана в отпуске говорить, что он алкаш. напоминает здешние желтушные новости о ПРИСТРАСТИИ глушенкова к алкоголю. так и писали в заголовках. хотя он чётко в интервью сказал, что может выпить после матча пару банок пива. но здесь это сочли пристрастием к алкоголю. желтушная мерзость. и агент тоже мерзкий.
Ответить
Foxitkuban
1738923117
Сам свой талант загубил. С таким характером сложно раскрыть свой талант, если ты не Ибрагимович.
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 