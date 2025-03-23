Мусаев назвал футболиста «Амкала» с потенциалом заиграть в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выделил уровень одного из игроков «Амкала».
- Команды сегодня провели товарищеский матч.
- Краснодарцы победили со счетом 6:1.
- У «Амкала» единственный гол забил воспитанник «Краснодара» Леон Сабуа.
– Кто-то из игроков «Амкала» был бы способен сейчас потянуть РПЛ?
– Леон Сабуа.
– Общались с ним до матча? Настраивали?
– У Леона есть тренер – он его настраивал. Да, у нас много есть о чем вспомнить, я его с 12 лет тренировал.
Всю жизнь идем рядом, поэтому перед игрой просто пообщались: о футболе, семье, жизни. Мы всегда на связи, поэтому желаю ему успехов.
– У Леона есть шанс вернуться в большой клуб?
– Конечно, есть. Почему нет? Молодой парень, его путь в футболе только начинается.
Главное, хорошее здоровье, поэтому пусть проявляет себя и возвращается на профессиональный уровень.
Источник: Metaratings