Мусаев назвал футболиста «Амкала» с потенциалом заиграть в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выделил уровень одного из игроков «Амкала».

Команды сегодня провели товарищеский матч.

Краснодарцы победили со счетом 6:1.

У «Амкала» единственный гол забил воспитанник «Краснодара» Леон Сабуа.

– Кто-то из игроков «Амкала» был бы способен сейчас потянуть РПЛ?

– Леон Сабуа.

– Общались с ним до матча? Настраивали?

– У Леона есть тренер – он его настраивал. Да, у нас много есть о чем вспомнить, я его с 12 лет тренировал.

Всю жизнь идем рядом, поэтому перед игрой просто пообщались: о футболе, семье, жизни. Мы всегда на связи, поэтому желаю ему успехов.

– У Леона есть шанс вернуться в большой клуб?

– Конечно, есть. Почему нет? Молодой парень, его путь в футболе только начинается.

Главное, хорошее здоровье, поэтому пусть проявляет себя и возвращается на профессиональный уровень.