Гунько определил недостаток Глушенкова как игрока

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько проанализировал выступление Максима Глушенкова за «Зенит».

– Глушенков снова не попал в игру «Зенита», его даже заменили в перерыве. Вас не удивляет, что весной Максима как будто подменили?

– На мой взгляд, он очень подвержен эмоциям, настроению. Если я не ошибаюсь, его всплеск был после игры сборной. А до игры у него тоже не особо ладилось. Потом он сыграл за сборную, сказал, что получил там удовольствие, и дальше провел неплохой отрезок в клубе. Но сейчас, видимо, что-то опять. Повторюсь: он просто игрок настроения.

– В матче с «Пари НН» бросилось в глаза, как Глушенков на поле предъявил Зделару за то, что тот не отдал передачу. Может, Максим некомфортно себя чувствует в нынешней игре «Зенита»?

– Когда начался чемпионат, после пяти туров все говорили: Глушенков – это самое лучшее приобретение, что мог сделать «Зенит», и та свежая кровь, которая была необходима при смене бразильцев. Сейчас что-то поменялось?

– Пришел Луис Энрике, и Глушенкову пришлось переместиться в центр.

– Способности Глушенкова можно проявлять на разных позициях и в разных сочетаниях.

– Глушенкову надо предъявлять претензии только себе?

– Думаю, что в случае с Глушенковым предъявлять претензии себе – это самое сложное.