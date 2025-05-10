Гунько определил недостаток Глушенкова как игрока

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько проанализировал выступление Максима Глушенкова за «Зенит».
– Глушенков снова не попал в игру «Зенита», его даже заменили в перерыве. Вас не удивляет, что весной Максима как будто подменили?
– На мой взгляд, он очень подвержен эмоциям, настроению. Если я не ошибаюсь, его всплеск был после игры сборной. А до игры у него тоже не особо ладилось. Потом он сыграл за сборную, сказал, что получил там удовольствие, и дальше провел неплохой отрезок в клубе. Но сейчас, видимо, что-то опять. Повторюсь: он просто игрок настроения.
– В матче с «Пари НН» бросилось в глаза, как Глушенков на поле предъявил Зделару за то, что тот не отдал передачу. Может, Максим некомфортно себя чувствует в нынешней игре «Зенита»?
– Когда начался чемпионат, после пяти туров все говорили: Глушенков – это самое лучшее приобретение, что мог сделать «Зенит», и та свежая кровь, которая была необходима при смене бразильцев. Сейчас что-то поменялось?
– Пришел Луис Энрике, и Глушенкову пришлось переместиться в центр.
– Способности Глушенкова можно проявлять на разных позициях и в разных сочетаниях.
– Глушенкову надо предъявлять претензии только себе?
– Думаю, что в случае с Глушенковым предъявлять претензии себе – это самое сложное.
- 25-летний Максим Глушенков провел в 2025 году 10 матчей за «Зенит», забил 1 гол, отдал 3 передачи.
- Петербургский клуб приобрел игрока у «Локомотива» летом прошлого года за 6,3 миллиона евро.
- Глушенков – воспитанник «Чертаново».