Гунько отреагировал на слова Мостового у Мусаеве: «Хватит уже смешить народ»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько, ныне возглавляющий «Урарту», высказался о работе Мурада Мусаева в «Краснодаре»

– Победа «Краснодара» в чемпионате России заставит всерьез относиться к их главному тренеру Мураду Мусаеву?

– А кто относится к нему несерьезно?

– Мне кажется, что до сих пор есть предубеждение в его адрес.

– Это журналисты? Что значит, несерьезно относиться к тренеру? А к Личке серьезно относятся? А к Станковичу?

– Александр Мостовой все время подчеркивает, что Мусаев не играл в футбол на профессиональном уровне.

– Хватит уже смешить народ. Прошу вас. Вы можете 100 раз задать человеку один и тот же вопрос. И он 100 раз будет говорить одно и то же.

– Вы считаете, что победа «Краснодаре» в чемпионате никак не изменит позиции Мусаева, он уже входит в топ российских тренеров?

– Мусаев осознанно работает в клубе, в который он пришел второй раз. Галицкий доверил ему, понимая, что он набрался опыта и вырос как тренер. Я думаю, все видят, что выбор сделан правильно. Мусаев работает системно, понимает, что он делает с командой с достаточно ограниченным ресурсом.

– «Краснодар» обошелся зимой без трансферов. Получается, что это им пошло только на пользу?

– Давайте дождемся конца чемпионата. Тогда мы получим ответ. А может, у «Краснодара» не получились трансферы. А то, что они не хотели, не стали брать. И «Краснодар» решил остановиться на том, что мы сейчас видим: ограниченное число футболистов, все мотивированы и играют.

Как мы видим, сейчас у «Краснодара» отрыв в 4 очка за 3 тура. Как все закончится, я пока не берусь сказать, но надеюсь, что «Краснодар» станет чемпионом.