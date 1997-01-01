Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
4
6
7
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
7
7
0
0
19
5
14
21
7
5
2
0
15
5
10
17
7
5
1
1
14
7
7
16
7
4
2
1
15
3
12
14
7
3
2
2
13
11
2
11
7
3
1
3
10
7
3
10
7
2
2
3
9
10
-1
8
7
2
1
4
7
9
-2
7
7
2
0
5
5
13
-8
6
7
1
1
5
4
19
-15
4
7
1
0
6
8
17
-9
3
7
0
2
5
3
16
-13
2
Команда
1
2
4
5
8
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
13
0
13
12
4
4
0
0
11
2
9
12
4
3
1
0
8
2
6
10
3
3
0
0
7
1
6
9
4
1
2
1
6
6
0
5
3
1
1
1
6
6
0
4
4
1
1
2
3
4
-1
4
4
1
1
2
4
10
-6
4
3
1
0
2
5
5
0
3
5
1
0
4
6
11
-5
3
1
0
1
0
0
0
0
1
3
0
0
3
1
5
-4
0
Команда
1
2
3
6
8
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
8
3
5
9
4
2
2
0
8
4
4
8
4
2
1
1
5
2
3
7
4
2
1
1
7
5
2
7
3
2
0
1
6
5
1
6
4
2
0
2
4
8
-4
6
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
1
0
2
3
4
-1
3
3
0
2
1
2
3
-1
2
6
0
1
5
3
16
-13
1
2
0
0
2
2
6
-4
0
3
0
0
3
0
9
-9
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире