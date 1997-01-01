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Армения. Премьер-лига
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Урарту
Результаты
€ 750 тыс
Урарту - результаты матчей
Ереван
Армения. Премьер-лига
Стадион:
Урарту
Сайт:
http://fcurartu.am/am
Тренер:
Роберт Арзуманян
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Армения. Премьер-лига. 2026/2027
Армения. Премьер-лига. 2025/2026
Лига конференций. 2025/2026
Товарищеские матчи. 2025
Армения. Премьер-лига. 2024/2025
Лига конференций. 2024/2025
Товарищеские матчи. 2024
Армения. Премьер-лига. 2023/2024
Лига конференций. 2023/2024
Лига чемпионов. 2023/2024
Товарищеские матчи. 2023
Лига конференций. 2021/2022
Лига Европы. 2019/2020
Лига Европы. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Лига чемпионов. 2014/2015
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
12.09 | 19:00
Урарту
0 : 3
Ноа
06.09 | 16:00
БКМА Ереван
2 : 1
Урарту
28.08 | 19:00
Урарту
1 : 1
Алашкерт
22.08 | 17:00
Ширак
0 : 1
Урарту
13.08 | 18:00
Урарту
3 : 0
Сюник
07.08 | 18:00
Арарат-Армения
2 : 1
Урарту
02.08 | 20:00
Урарту
2 : 2
Пюник
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