10 июля в Ереване на стадионе «Бананц» стартует первый матч квалификации Лиги Конференций между армянским «Урарту» и белорусским «Неманом». Обе команды демонстрируют неплохую форму, но подходят к встрече с разным уровнем организации игры и качеством обороны.

«Урарту»

Команда активно завершала сезон, стабильно отличаясь в атаке: 11 голов в 5 последних матчах, в том числе три в ворота «Динамо Тбилиси» в спарринге. Однако оборона остаeтся главной проблемой: 9 пропущенных мячей за тот же период, включая провал с «Ваном» (0:2), указывает на несбалансированность между линиями. Тем не менее, «Урарту» редко уходит без забитого гола и играет ярко, особенно на своeм поле.

«Неман»

Гродненская команда набрала серьeзный ход в чемпионате Беларуси. В 5 последних играх – 4 победы и одна ничья. «Неман» отличается надeжной обороной (всего 2 пропущенных мяча за 5 матчей) и уверенной атакой (10 забитых). Победа 5:1 над БАТЭ – сигнал о высоком уровне сыгранности и уверенности в своих силах. Команда дисциплинирована, умеет грамотно вести игру на выезде и не допускает хаоса в защите.

Факты о командах

«Урарту»

Забивает в 8 из 10 последних матчей

В среднем 2.2 гола за игру

Пропускает в 4 последних матчах

В среднем 1.8 гола пропущено за матч

«Неман»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 0.4 гола за игру

Забивает в 8 из 10 последних игр

В среднем 2.0 гола за матч

Прогноз на матч «Урарту» – «Неман»

«Урарту» будет стремиться сыграть первым номером и забить, но слабая оборона даeт «Неману» шансы на ответ. Белорусы, напротив, сыграют строго, с акцентом на надeжность и реализацию моментов. Вероятен открытый сценарий с голами обеих команд, но класс и организованность гостей даeт им преимущество.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Немана».

Рекомендованные ставки: