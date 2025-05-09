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  • Гунько раскритиковал игру Пьянича: «Минус один игрок в атаке и минус один игрок в обороне»

Гунько раскритиковал игру Пьянича: «Минус один игрок в атаке и минус один игрок в обороне»

Вчера, 17:57
5

Главный тренер «Урарту», экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался об игре ЦСКА и полузащитника команды Миралема Пьянича.

– Давайте теперь про ЦСКА. Похоже, что армейцы выдыхаются после длинной беспроигрышной серии? Проиграли «Зениту» в Кубке России, потом сыграли вничью с «Ахматом» в РПЛ.

– На мой взгляд, результаты в этой серии были достигнуты больше мощностью на стандартных положениях и надежной игрой в обороне. Но игра не была настолько яркой, сколько они набрали очков.

– Как вы считаете, Пьянич нужен дальше ЦСКА или с ним лучше попрощаться? У боснийца – 0+1 в 13 матчах РПЛ.

– Многие говорят о его влиянии на команду. Я не берусь его судить. Не так пристально наблюдаю.

– Вас не смущает скромная статистика Пьянича?

– В тех матчах ЦСКА, которые я смотрел, видел, что он очень глубоко опускается вниз для развития атаки. Пьянич не играет высоко между линиями, не создает опасных моментов, поэтому у него такая статистика.

Он опускается вниз, чтобы поднять мяч наверх. А потом поднимается наверх, чтобы не участвовать в оборонительных действиях. Таким образом, ЦСКА играет: минус один игрок в атаке и минус один игрок в обороне.

  • 35-летний Пьянич провел в этом сезоне 20 матчей за ЦСКА и отдал 2 голевые передачи.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Он может быть продлен на год по согласию сторон.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Урарту ЦСКА Пьянич Миралем Гунько Дмитрий
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Комментарии (5)
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boris63
1746804176
Довольно правильно подмечено, лучше бы его не продляли.
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...уефан
1746804987
...диспетчер ненужных передач...
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cska1948
1746811196
Похоже, что Николич взял в команду Пьянича лишь с одной целью - поговорить с арбитрами.
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