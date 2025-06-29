Новый клуб Юрана из Турции нацелился еще на двух российских футболистов

«Серик Беледиеспор» продолжает интересоваться игроками из России.

Сообщалось, что в список трансферных целей турецкого клуба входят Илья Садыгов, Илья Берковский, Кирилл Гоцук и Резиуан Мирзов.

Также они рассматривают кандидатуры Дмитрия Тихого (экс-«Пари НН») и Расула Гусейнова («Химки»).