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Юран раскрыл свой новый клуб

Сегодня, 11:36
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Тренер Сергей Юран возвращается к работе. Он возглавит турецкий «Серикспор».

«Вылетаю из Москвы в Анталью со своим штабом. Со мной четыре помощника. Предварительно всe с турецкими руководителями «Серик Беледиеспор» обговорил. Подписание контракта запланировано на пятницу-субботу. С 1 июля приступаем к работе в Анталье.

Я всегда говорил: мне интересно, когда есть цели. А у этого клуба они есть. Собирать команду придeтся фактически с нуля, поэтому в первом сезоне первоочередная задача – сохранить клуб во втором дивизионе. Это аналог нашей Первой лиги. Я уже посмотрел несколько матчей, и могу сказать, что по уровню футбола второй дивизион Турции соответствует нижней восьмeрке РПЛ и лидерам нашей Первой лиги. Там серьeзные иностранцы, полные стадионы.

Футбол в Турции как религия. Плюс мне как тренеру интересно попробовать себя в дальнем зарубежье, приобрести опыт. Это тоже немаловажный фактор. Надеюсь, что в этом сезоне нам удастся закрепиться во втором дивизионе, а уже в следующем – включиться в борьбу за путeвки в Суперлигу. Верю, что нам удастся оправдать надежды болельщиков клуба», – сказал Юран.

  • 50% акций «Серикспора» выкупил экс-инвестор «Химок» Туфан Садыгов.
  • Сообщалось, что из подмосковного клуба в Турцию должен перебраться Илья Садыгов.
  • Юран без работы год – весной 2024 года тренера уволили из «Пари НН».

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Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Юран Сергей
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Комментарии (1)
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ПалкоВводецъ007
1750927673
Не твоё это физрук дело тренировать. Гыгыгы
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