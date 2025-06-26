Юран раскрыл свой новый клуб

Тренер Сергей Юран возвращается к работе. Он возглавит турецкий «Серикспор».

«Вылетаю из Москвы в Анталью со своим штабом. Со мной четыре помощника. Предварительно всe с турецкими руководителями «Серик Беледиеспор» обговорил. Подписание контракта запланировано на пятницу-субботу. С 1 июля приступаем к работе в Анталье.

Я всегда говорил: мне интересно, когда есть цели. А у этого клуба они есть. Собирать команду придeтся фактически с нуля, поэтому в первом сезоне первоочередная задача – сохранить клуб во втором дивизионе. Это аналог нашей Первой лиги. Я уже посмотрел несколько матчей, и могу сказать, что по уровню футбола второй дивизион Турции соответствует нижней восьмeрке РПЛ и лидерам нашей Первой лиги. Там серьeзные иностранцы, полные стадионы.

Футбол в Турции как религия. Плюс мне как тренеру интересно попробовать себя в дальнем зарубежье, приобрести опыт. Это тоже немаловажный фактор. Надеюсь, что в этом сезоне нам удастся закрепиться во втором дивизионе, а уже в следующем – включиться в борьбу за путeвки в Суперлигу. Верю, что нам удастся оправдать надежды болельщиков клуба», – сказал Юран.