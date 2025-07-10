Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Урарту» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025

«Урарту» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025

10 июля 2025, 18:20
Урарту
10.07.2025, четверг, 19:30
Лига конференций, 1 раунд
1 : 2
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Неман
68' Н. Калукян
49' А. Сучков 54' П. Савицкий
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урарту
1
Гор Матинян
ВР
88
Жирайр Маргарян
ЛЗ
44
Евгений Цымбалюк
ЦЗ
22
Эрик Симонян
ЦЗ
3
Эрик Пилоян
ЦЗ
14
Артем Полярус
ЛП
30
Bruno Michel (pen.)
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
90
O. Polyakov
ЦФ
8
Нарек Агасарян
ЦФ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Арзуманян
Неман
1
Максим Белов
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
27
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Урарту
33
Андрия Драгоевич
ВР
4
Arman Ghazaryan
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
52
Zhora Dadamyan
ЦЗ
53
Davit Harutyunyan
ЦЗ
7
Сергей Мкртчян
ОП
7
Artemiy Gunko
ЦП
23
Николас Калукян
ЦФ
22
Mikayel Mirzoyan
ЦФ
10
K. Melkonyan
ЦФ
99
Khariton Ayvazyan
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
4-2-1-3
1
Матинян
88
Маргарян
22
Симонян
3
Пилоян
44
Цымбалюк
14
Полярус
30
99
Палиенко
14
Яковлев
8
Агасарян
90
4-1-3-1-1
1
Белов
19
Кучинский
22
Пархоменко
27
Шамурзаев
20
Садовничий
47
Козлов
88
Савицкий
15
Евдокимов
24
Якимов
17
Сучков
17
Зубович
30
53
53
30
90
7
7
90
14
Полярус
23
Калукян
23
Калукян
14
Полярус
3
Пилоян
22
22
3
Пилоян
99
Палиенко
10
10
99
Палиенко
17
Сучков
8
Пантя
8
Пантя
17
Сучков
17
Зубович
6
Назаренко
6
Назаренко
17
Зубович
19
Кучинский
32
Павлюковец
32
Павлюковец
19
Кучинский
27
Шамурзаев
46
Легчилин
46
Легчилин
27
Шамурзаев
88
Савицкий
18
Кравцов
18
Кравцов
88
Савицкий
Остались в запасе
Урарту
Неман
33
Андрия Драгоевич
ВР
4
Arman Ghazaryan
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
52
Zhora Dadamyan
ЦЗ
7
Сергей Мкртчян
ОП
99
Khariton Ayvazyan
ЦФ
Главный тренер
Роберт Арзуманян
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
АП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
33
Андрия Драгоевич
ВР
4
Arman Ghazaryan
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
52
Zhora Dadamyan
ЦЗ
7
Сергей Мкртчян
ОП
99
Khariton Ayvazyan
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
АП
Главный тренер
Роберт Арзуманян
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Урарту - Неман
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Урарту» против «Немана», 1 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урарту»«Неман»

«Урарту» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 июля 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Неман Урарту
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Семак отреагировал на допуск российских хоккейных команд к международным турнирам
11:42
Бубнов предостерег «Локомотив» от назначения экс-тренера сборной России: «Он хорошо начинает и плохо заканчивает»
11:22
2
Европейский топ-клуб может выкупить Батракова в январе за 60 миллионов
11:16
6
Сменился самый высокооплачиваемый футболист в Европе
10:23
3
Канчельскис пройдет стажировку в европейском клубе у экс-тренера «Спартака»
10:15
3
Стало известно, какую зарплату «Галатасарай» хочет предложить Батракову
09:43
6
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
09:36
13
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
2
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
1
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+