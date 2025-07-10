10.07.2025, четверг, 19:30
Лига конференций, 1 раунд
Лига конференций, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Составы команд
Урарту
Урарту
4-2-1-3
1
Матинян
88
Маргарян
22
Симонян
3
Пилоян
44
Цымбалюк
14
Полярус
30
99
Палиенко
14
Яковлев
8
Агасарян
90
4-1-3-1-1
1
Белов
19
Кучинский
22
Пархоменко
27
Шамурзаев
20
Садовничий
47
Козлов
88
Савицкий
15
Евдокимов
24
Якимов
17
Сучков
17
Зубович
30
53
53
30
90
7
7
90
14
Полярус
23
Калукян
23
Калукян
14
Полярус
3
Пилоян
22
22
3
Пилоян
99
Палиенко
10
10
99
Палиенко
17
Сучков
8
Пантя
8
Пантя
17
Сучков
17
Зубович
6
Назаренко
6
Назаренко
17
Зубович
19
Кучинский
32
Павлюковец
32
Павлюковец
19
Кучинский
27
Шамурзаев
46
Легчилин
46
Легчилин
27
Шамурзаев
88
Савицкий
18
Кравцов
18
Кравцов
88
Савицкий
Остались в запасе
Урарту
Неман
33
Андрия Драгоевич
ВР
4
Arman Ghazaryan
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
52
Zhora Dadamyan
ЦЗ
7
Сергей Мкртчян
ОП
99
Khariton Ayvazyan
ЦФ
Главный тренер
Роберт Арзуманян
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
АП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
33
Андрия Драгоевич
ВР
4
Arman Ghazaryan
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
52
Zhora Dadamyan
ЦЗ
7
Сергей Мкртчян
ОП
99
Khariton Ayvazyan
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
Nikita Robak
ВР
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
11
Yuriy Gavrilov
ЦЗ
9
Сергей Пушняков
АП
Главный тренер
Роберт Арзуманян
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Урарту - Неман
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Урарту» против «Немана», 1 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урарту» – «Неман»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»