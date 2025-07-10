Смотреть прямую трансляцию матча «Урарту» против «Немана», 1 квалификационный раунд Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урарту» – «Неман»