Экс-тренер «Спартака» – о втором голе в ворота «Зенита»: «Надо просто доверять ВАР»

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько, ранее работавший в «Спартаке», оценил эпизод с победным голом московской команды в ворота «Зенита» (2:1) в 21-м туре РПЛ.

На 90-й минуте отличился Кристофер Мартинс.

ВАР проверял этот гол на наличие офсайда, но в итоге засчитал его.

Игру судил Сергей Иванов.

«Во-первых, я видел, что «Спартак» победил по игре. «Спартак» был сильнее, мотивированнее, центр поля был полностью под их контролем. Все в тот вечер было на их стороне.

Что касается второго гола, офсайд – это самое простое, что может и должен определить ВАР. Для этого есть системы. Не могу понять, в чем претензия.

Вспомните мем, когда в матче «Зенита» линию рисовали вокруг чьей-то ноги. Когда «Зениту» забивают, линии рисуются неправильно, а когда возможная ошибка в их пользу – правильно.

Когда забивается гол, болельщики атакующей команды говорят, что все правильно, а остальные наоборот, но такого быть не должно.

Все должны понимать, что ВАР – это геометрия. Не знаю, что за система в распоряжении РФС, но в Европе же ни у кого вопросов не возникает. Или в Европе другая система?

Если так, тогда почему РФС и «Зенит» не позаботятся о том, чтобы найти самую последнюю модификацию ВАР? Надо всем просто доверять ВАР», – заявил Гунько.