Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Первой лиги

Дмитрий Гунько стал главным тренером «Арсенала». Предыдущим клубом 49-летнего специалиста был «Урарту».
- В 2014 году Гунько был главным тренером «Спартака». Позднее возглавлял вторую и молодежную команды красно-белых.
- В 2020 году он был главным тренером «Химок», а затем несколько лет работал в Армении. Гунько возглавлял «Ноа», «Арарат-Армению» и «Урарту». С последним в сезоне-2022/23 сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Армении.
- В минувшем сезоне «Урарту» под руководством россиянина занял 3-е место в Премьер-лиге.
- Гунько выступал за «Арсенал» во время игровой карьеры с 2001 по 2003 год, провел 71 матч и забил 2 гола.
- Ранее пост главного тренера туляков покинул Александр Сторожук, перешедший в «Ахмат».
- «Арсенал» в минувшем сезоне стал 10-м в Первой лиге.
Источник: официальный сайт «Арсенала» Тула