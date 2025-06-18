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Бывший тренер «Спартака» возглавил клуб Первой лиги

Сегодня, 11:37

Дмитрий Гунько стал главным тренером «Арсенала». Предыдущим клубом 49-летнего специалиста был «Урарту».

  • В 2014 году Гунько был главным тренером «Спартака». Позднее возглавлял вторую и молодежную команды красно-белых.
  • В 2020 году он был главным тренером «Химок», а затем несколько лет работал в Армении. Гунько возглавлял «Ноа», «Арарат-Армению» и «Урарту». С последним в сезоне-2022/23 сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и Кубок Армении.
  • В минувшем сезоне «Урарту» под руководством россиянина занял 3-е место в Премьер-лиге.
  • Гунько выступал за «Арсенал» во время игровой карьеры с 2001 по 2003 год, провел 71 матч и забил 2 гола.
  • Ранее пост главного тренера туляков покинул Александр Сторожук, перешедший в «Ахмат».
  • «Арсенал» в минувшем сезоне стал 10-м в Первой лиге.

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Источник: официальный сайт «Арсенала» Тула
Россия. Первая лига Армения. Премьер-лига Урарту Арсенал Гунько Дмитрий
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