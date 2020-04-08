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    «Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью

    «Тоттенхэм» сделал выговор главному тренеру команды Жозе Моуринью за нарушение правил самоизоляции.

    Португальский специалист сегодня провел тренировку в одном из парков Лондона. Вместе с ним на тренировке были Танги Н'Домбеле, Райан Сессеньон и Дэвинсон Санчес.

    «Мы напомнили всем нашим футболистам, что они должны соблюдать дистанцию во время уличных занятий. Повторно донесем эту информацию», – сообщил представитель английского клуба.

    • В Великобритании зафиксировано более 55 тысяч случаев заражения коронавирусом.
    • АПЛ приостановлена как минимум до конца мая.

    Моуринью нарушил правила самоизоляции. Он провел тренировку в парке с игроками «Тоттенхэма»

    Источник: The Telegraph

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    08.04.2020 14:32
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +442

      кто там 1 час назад

      lipatov32 ло х)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +442

      кто там 21 час назад

      А почему именно эти игроки? И то что все они темнокожие просто совпадение?
      Или решили в парке у одиноких прохожих кошельки подрезать из за карантина?

      0
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