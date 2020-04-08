«Тоттенхэм» сделал выговор Моуринью

«Тоттенхэм» сделал выговор главному тренеру команды Жозе Моуринью за нарушение правил самоизоляции.
Португальский специалист сегодня провел тренировку в одном из парков Лондона. Вместе с ним на тренировке были Танги Н'Домбеле, Райан Сессеньон и Дэвинсон Санчес.
«Мы напомнили всем нашим футболистам, что они должны соблюдать дистанцию во время уличных занятий. Повторно донесем эту информацию», – сообщил представитель английского клуба.
- В Великобритании зафиксировано более 55 тысяч случаев заражения коронавирусом.
- АПЛ приостановлена как минимум до конца мая.
Моуринью нарушил правила самоизоляции. Он провел тренировку в парке с игроками «Тоттенхэма»
Источник: The Telegraph