Моуринью нарушил правила самоизоляции. Он провел тренировку в парке с игроками «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью был замечен в одном из парков Лондона.

Португальский специалист проводил тренировку с футболистами команды.

Правила карантина в Англии разрешают людям один раз в день выходить на прогулку или заниматься упражнениями на открытом воздухе. При этом необходимо соблюдать дистанцию в два метра друг от друга.

В Великобритании зафиксированы более 55 тысяч случаев заражения коронавирусом.

АПЛ приостановлена как минимум до конца мая.

Моуринью и три игрока «Тоттенхэма» нарушили правила самоизоляции: вышли в парк на пробежку и тренировку