Моуринью нарушил правила самоизоляции. Он провел тренировку в парке с игроками «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью был замечен в одном из парков Лондона.
Португальский специалист проводил тренировку с футболистами команды.
Правила карантина в Англии разрешают людям один раз в день выходить на прогулку или заниматься упражнениями на открытом воздухе. При этом необходимо соблюдать дистанцию в два метра друг от друга.
- В Великобритании зафиксированы более 55 тысяч случаев заражения коронавирусом.
- АПЛ приостановлена как минимум до конца мая.
Моуринью и три игрока «Тоттенхэма» нарушили правила самоизоляции: вышли в парк на пробежку и тренировку
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: SkySports