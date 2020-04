Моуринью нарушил правила самоизоляции. Он провел тренировку в парке с игроками «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью был замечен в одном из парков Лондона.

Португальский специалист проводил тренировку с футболистами команды.

Правила карантина в Англии разрешают людям один раз в день выходить на прогулку или заниматься упражнениями на открытом воздухе. При этом необходимо соблюдать дистанцию в два метра друг от друга.

