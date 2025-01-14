Гвардиола признал свою ошибку, спровоцировавшую кризис «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, в чем ошибся прошлым летом.
«В клубе думали [о летних трансферах], но я сказал: «Нет, я не хочу никого подписывать». Я думал, что снова смогу добиться успеха с парнями, которые уже были в составе.
Однако после всех этих травм я понимаю, что возможно, нам нужно было это сделать», – заявил Гвардиола.
- «Сити» идет на 6-м месте в таблице АПЛ с 34 очками в 20 турах.
- Летом клуб подписал только полузащитника Илкая Гюндогана и вингера Савиньо.