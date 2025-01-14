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    • Гвардиола признал свою ошибку, спровоцировавшую кризис «Манчестер Сити»

    Гвардиола признал свою ошибку, спровоцировавшую кризис «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, в чем ошибся прошлым летом.

    «В клубе думали [о летних трансферах], но я сказал: «Нет, я не хочу никого подписывать». Я думал, что снова смогу добиться успеха с парнями, которые уже были в составе.

    Однако после всех этих травм я понимаю, что возможно, нам нужно было это сделать», – заявил Гвардиола.

    • «Сити» идет на 6-м месте в таблице АПЛ с 34 очками в 20 турах.
    • Летом клуб подписал только полузащитника Илкая Гюндогана и вингера Савиньо.

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    Источник: BBC

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    14.01.2025 14:58
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    Комментарии (1)
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    acor94
    1736867340
    Совунья не помогла, надо Кроша.
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