«Лион» запросил 63 миллиона у «Тоттенхэма» за Н’Домбеле

ну как замена кого то из лидеров в случае их ухода, весьма хороший вариант. тотт любит и умеет работать с молодыми и талантливыми
«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Лиона» Танги Н’Домбеле. Французский клуб запросил за футблиста 63 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.
Переговоры продолжаются, стороны далеки от завершения сделки. Сейчас Н’Домбеле в отпуске, он не принял окончательного решения о трансфере.
- В интервью французской ТВ-программе Telefoot футболист назвал «Тоттенхэм» «большим клубом».
- По информации The Guardian, Н’Домбеле – одна из основных трансферных целей «Тоттенхэма» в межсезонье.
- В прошлом сезоне Лиги игрок провел 34 матча, забил один гол и отдал семь голевых передач.
- Контракт футболиста с «Лионом» истекает в 2023 году.