«Лион» запросил 63 миллиона у «Тоттенхэма» за Н’Домбеле

«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Лиона» Танги Н’Домбеле. Французский клуб запросил за футблиста 63 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

Переговоры продолжаются, стороны далеки от завершения сделки. Сейчас Н’Домбеле в отпуске, он не принял окончательного решения о трансфере.