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    «Лион» запросил 63 миллиона у «Тоттенхэма» за Н’Домбеле

    «Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Лиона» Танги Н’Домбеле. Французский клуб запросил за футблиста 63 миллиона фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

    Переговоры продолжаются, стороны далеки от завершения сделки. Сейчас Н’Домбеле в отпуске, он не принял окончательного решения о трансфере.

    • В интервью французской ТВ-программе Telefoot футболист назвал «Тоттенхэм» «большим клубом».
    • По информации The Guardian, Н’Домбеле – одна из основных трансферных целей «Тоттенхэма» в межсезонье.
    • В прошлом сезоне Лиги игрок провел 34 матча, забил один гол и отдал семь голевых передач.
    • Контракт футболиста с «Лионом» истекает в 2023 году.

    Источник: Sky Sports

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    17.06.2019 22:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1513

      SarJr 25 минут назад

      ну как замена кого то из лидеров в случае их ухода, весьма хороший вариант. тотт любит и умеет работать с молодыми и талантливыми

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