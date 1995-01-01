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    The Guardian: Сессеньон, Н'Домбеле, ван де Бек и Дзаньоло – приоритетные трансферные цели «Тоттенхэма»

    Руководство «Тоттенхэма» готово потратить серьезную сумму на усиление состава этим летом. Однако клуб, как и прежде, не может себе позволить очень дорогих футболистов, поскольку продолжает выплачивать кредит за строительство нового стадиона.

    Как сообщает The Guardian, главный тренер лондонской команды Маурисио Покеттино уже определил список приоритетных трансферных целей.

    В шорт-лист аргентинского специалиста входят Райан Сессеньон («Фулхэм»), Танги Н'Домбеле («Лион»), Донни ван де Бек («Аякс») и Николо Дзаньоло («Рома»).

    • «Тоттенхэм» не совершал трансферов с января 2018 года.
    • В АПЛ команда финишировала на четвертом месте.
    • Лондонцы дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «Ливерпулю».

    Источник: The Guardian

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      бса 34 минуты назад

      для длины скамейки в самый раз

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