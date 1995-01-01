The Guardian: Сессеньон, Н'Домбеле, ван де Бек и Дзаньоло – приоритетные трансферные цели «Тоттенхэма»

Руководство «Тоттенхэма» готово потратить серьезную сумму на усиление состава этим летом. Однако клуб, как и прежде, не может себе позволить очень дорогих футболистов, поскольку продолжает выплачивать кредит за строительство нового стадиона.

Как сообщает The Guardian, главный тренер лондонской команды Маурисио Покеттино уже определил список приоритетных трансферных целей.

В шорт-лист аргентинского специалиста входят Райан Сессеньон («Фулхэм»), Танги Н'Домбеле («Лион»), Донни ван де Бек («Аякс») и Николо Дзаньоло («Рома»).