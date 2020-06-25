«Барселона» может обменять Семеду или Коутиньо на Н'Домбеле

«Барселона» хочет заполучить этим летом полузащитника «Тоттенхэма» Танги Н'Домбеле.

Учитывая ограниченность трансферного бюджета, каталонский клуб готов обменять француза на одного из своих игроков.

По информации The Independent, «Барса» может предложить «Тоттенхэму» защитника Нельсона Семеду или хавбека Филиппе Коутиньо.

Лондонцы готовы отпустить 23-летнего футболиста, но хотят продать его за 55 миллионов фунтов, чтобы возместить потраченные год назад деньги. Поэтому не исключено, что от варианта с обменом английский клуб откажется.