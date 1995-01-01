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    «Барселона» может обменять Семеду или Коутиньо на Н'Домбеле

    «Барселона» хочет заполучить этим летом полузащитника «Тоттенхэма» Танги Н'Домбеле.

    Учитывая ограниченность трансферного бюджета, каталонский клуб готов обменять француза на одного из своих игроков.

    По информации The Independent, «Барса» может предложить «Тоттенхэму» защитника Нельсона Семеду или хавбека Филиппе Коутиньо.

    Лондонцы готовы отпустить 23-летнего футболиста, но хотят продать его за 55 миллионов фунтов, чтобы возместить потраченные год назад деньги. Поэтому не исключено, что от варианта с обменом английский клуб откажется.

    Источник: The Independent

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    Сегодня, 22:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +392

      A-Den 1 минуту назад

      Вот это уже выглядит как более-менее нормальное усиление.

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